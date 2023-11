¿Por qué Chivas Femenil no anunció la renovación del contrato de Damaris Godínez?

Chivas Femenil acaba de anunciar la renovación del contrato de Araceli Torres, Celeste Espino y Cassandra Montero. Por otro lado, una de las extensiones que se esperaba esta tarde era la de Damaris Godínez, pero finalmente no se dijo nada. A pesar de esto, reportan el motivo por el que no se anunció.

Las Rojiblancas vienen de sufrir una dura derrota ante América luego de quedar eliminados en la Liguilla del Apertura 2023. Sin embargo, es para aplaudir el certamen que realizaron. Esto se debe que fueron terceras en la fase regular y se despidieron en las Semifinales en un verdadero partidazo.

Por otro lado, tras el enorme torneo que llevaron adelante, la directiva confirmó más renovaciones para el 2024. En esta ocasión se confirmó la extensión del vínculo de Araceli Torres, Celeste Espino y Cassan Montero.

A su vez, en la tarde de hoy se esperaba la renovación de Damaris Godínez. Esto se debe a que Chivas Femenil informó que su contrato era hasta diciembre de 2022, por lo que desde enero de 2023 sería jugadora libre.

Finalmente no se dio la renovación del contrato de Chivas Femenil. (Foto: Imago7)

“El primer episodio del nuevo programa de Chivas TV, que se transmite por el canal de YOUTUBE del club, llegó cargado de información y con una gran noticia para Chivas Femenil, pues ahí se anunció la renovación de Damaris Godínez hasta el 2023”, dice el comunicado en la página oficial. Cabe destacar que en aquella transmisión de 2022, Javier Quezada informó que se extendía el vínculo hasta 2024, pero no aclaraba si era hasta diciembre de ese año.

A pesar de esto, Rodrigido Camacho explicó en sus redes sociales que le aseguraron que tiene contrato hasta diciembre del próximo año. “Parece haber alguna confusión con la situación contractual de Damaris Godínez en Chivas Femenil”, expresó en Twitter.

Y agregó: “Me confirman que la jugadora tiene contrato con el Guadalajara hasta verano del 2025, por eso no ha sido anunciada dentro de las renovaciones. Damaris entra en los planes para el próximo torneo y hasta ahora no contemplan su salida del club”. Por el momento, Chivas Femenil no se dio detalles de su situación contractual.

Damaris Godínez tendría contrato hasta diciembre de 2024. (Foto: TW / Rodrigo Camacho)

Caro Jaramillo y Licha Cervantes renovaron con Chivas Femenil

Por otro lado, previo a la semifinal ante América, Chivas Femenil confirmó la renovación de Licha Cervantes, campeona de goleo en el Apertura 2023, y Caro Jaramillo, líder de asistencias. Las jugadoras extendieron su vínculo con el equipo hasta 2026, por lo que sellaron la presencia de dos jugadoras claves en el armado de Antonio Spinelli.