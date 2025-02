Las Chivas de Guadalajara Femenil han tenido un Torneo Clausura 2025 en ek que vienen de menos a más, luego de acumular dos triunfos consecutivos tras vencer a Atlético de San Luis el jueves pasado 3-1, con lo cual el conjunto que dirige Antonio Contreras se coloca en la sexta posición a cinco puntos del superlíder que es Pachuca.

Para la plantilla del Rebaño Sagrado ha sido una grata revelación el trabajo del entrenador español, quien llegó con un discurso poderoso hace unos meses a la institución y todo indica que poco a poco ha convencido a las futbolistas de ofrecer su mejor versión, así lo dio a conocer la mediocampista Casandra Montero.

Las virtudes que hacen diferente a Antonio Contreras

“Todos los profes que han pasado siempre te dejan algo, por algo vienen aquí. Desde mi perspectiva, el profe Antonio me ha venido a enseñar lo que es realmente haber trabajado tantos años con el futbol femenil. Trae muy buenas ideas, pero a mí lo que me gusta mucho de él es que se enfoca en los detalles y eso suma más de lo que creen”.

Contreras suma cuatro triunfos con el Rebaño. Foto: Imago7/ Juan Carlos Nuñez Cubeyro.

“Pasamos por un año complicado, en lo personal con lesiones que no había tenido desde llegué a Chivas. A lo mejor la afición estaba acostumbrada a un espectáculo, por decirlo así, diferente, pero que al final estamos en zona de Liguilla. Ahora es otro torneo que, para mí, no es titubeante porque no es fácil venir cambiando de entrenadores que traen nuevas ideas. Sanar desde adentro desde el vestidor siempre será importante”, fue parte de lo que explicó Montero en entrevista con el diario El Informador.

Sobre la nueva posición en la que ha sido utilizada la futbolista de Guadalajara, Casandra Montero afirmó que se reunió con Contreras para hablar acerca de su lugar dentro del cancha, por lo que explicó parte de lo que charlaron para beneficio del equipo que suma cuatro victorias, dos empates y solo una derrota.

