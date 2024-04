La Patrona no tuvo inconveniente en destacar la labor que ha realizado el presidente del Guadalajara para apoyar a las jugadoras.

Chivas Femenil comenzó como un proyecto que poco a poco se ha ido consolidando en el futbol mexicano y prueba de ello es que el Rebaño ya conquistó dos títulos de Liga MX y un Campeón de Campeonas; sin embargo, Rubí Soto destacó la labor que ha realizado Amaury Vergara para conseguir todo esto.

La Patrona reveló que el presidente del Guadalajara se ha comportado muy bien con toda la institución femenil, apoyo que se ve reflejado en el compromiso y el trabajo que realizan las futbolistas juveniles de fuerzas básicas hasta las que ya están en el primer equipo.

“Ha evolucionado muchísimo. Cuando yo me fui, todavía no era tan profesional, los equipos como que apenas querían empezar a apoyar bien a la Femenil. Cuando regresé de España, estaba mucho más profesionalizado. Te dabas cuenta con las jugadoras, el físico que tenían, cómo se cuidaban, porque antes daba igual, íbamos a comer esto o lo otro. Hasta las niñas que estaban en CHivas desde chiquitas, las veías y decías “wow”.

“Creo que el equipo al que representas, es Chivas y Amaury es una persona extraordinaria, siempre ha apoyado a la femenil con todo. Es eso, el apoyo que nos brindó para ir creciendo”, aseguró la delantera rojiblanca en el podcast de Benjamín Galindo.

Rubí Soto es una de las futbolistas más importantes en la historia de Chivas Femenil, ya que fue la primera exportación del Rebaño, además de que un lapso fue la máxima goleadora histórica, aunado a que ha estado presente en varios títulos del conjunto de la Perla de Occidente.

¿Cuándo se jugará el Rayadas contra Chivas Femenil?

El último duelo de la fase regular del Clausura 2024 para el Guadalajara se disputará el próximo sábado 4 de mayo en la cancha del Estadio BBVA, en donde las tapatías tratarán de asegurar el quinto lugar general y fortalecerse en lo anímico de cara a la Fiesta Grande.