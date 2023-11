Chivas Femenil cerró de la mejor manera el Apertura 2023 luego de haber perdido en Semifinales de la Liguilla ante América. Por otro lado, a dos semanas de la eliminación de la Fiesta Grande, la Selección Nacional de México citó de último momento a Karla Martínez, jugadora clave en el equipo de Antonio Spinelli.

Sin dudas un punto característico de las Rojiblancas en el último torneo fue la forma en la que defendían cada balón. Había un claro ordenamiento defensivo que era clave para que las jugadas y goles llegarán de forma natural con el correr de los minutos.

No hay que olvidarse que en la fase regular anotó en 42 oportunidades y tan solo recibió 11 goles en contra. Por otra parte, en la Liguilla marcó ocho goles y recibió cuatro goles, mientras que América sumó 12 goles, pero concedió ocho goles. Por su parte, Tigres, campeón de la Liga MX Femenil, anotó en nueve oportunidades y recibió tan solo dos goles.

Debido a esto, no es casualidad que a la Selección Mexicana hayan citado a Araceli Torres para las eliminatorias a la Copa Oro Femenil. Sin embargo, a Cheli se le suma Karla Martínez una de las zagueras que fue clave en la defensa de Antonio Spinelli a lo largo de todo el Apertura 2023.

Karla Martínez citada a la Selección Mexicana.

No es para menos su citación debido a que puede jugar de primera y segunda central como así también como lateral por derecha. A su vez, a lo largo del último certamen nacional tuvo unos números muy interesantes que justifican su llamado de último momento a su primera convocatoria al Tri Femenil.

Esto se debe a que de los 17 partidos de la fase regular jugó 15 y en 14 estuvo en el once inicial. A su vez, en 1299 minutos de acción marcó un gol y no recibió ninguna amonestación. Por otro lado, en la Liguilla disputó los cuatro encuentros como titular y tan solo recibió una tarjeta amarilla. No hay que olvidarse que en la vuelta ante América jugaron gran parte del partidos con una jugadora menos.

¿Quiénes son las tres jugadoras de Chivas dirán presente en la Selección Mexicana?

Como decíamos, Chivas Femenil tendrá tres representantes en la Selección Mexicana. En defensa estarán presentes Araceli Torres y Karla Martínez. En ataque Licha Cervantes vuelve a decir presente luego de haber sido por tercer año consecutivo campeona de goleo en la Liga MX Femenil.

¿Qué partidos disputarán las jugadoras de Chivas Femenil con la Selección Mexicana?

La Selección Mexicana Femenil está disputando el Clasificatorio a la Copa Oro 2024 Femenil, por lo que jugarán la vuelta de los encuentros que disputaron el pasado mes de septiembre en México. De esta manera, el viernes uno de diciembre enfrentará a Puerto Rico en el Estadio Juan Ramón Loubriel, mientras que el martes 5 chocará ante Trinidad de Tobago en el Estadio Hasely Crawford.