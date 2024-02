Chivas Femenil ha tenido un crecimiento constante en todas sus líneas para ser una de las grandes candidatas a pelear por el campeonato. Nelly Simon estaba decidida a elevar el nivel del equipo para el Clausura 2024, y en ese marco decidieron contratar a Viridiana Salazar, quien se convirtió en el único refuerzo del equipo de Antonio Spinelli.

La jugadora de 26 años nació en Othón P. Blanco, Quintana Roo, y cuenta con una historia de superación en la que su mentalidad y familia fueron claves para alcanzar sus objetivos. Rebaño Pasión dialogó con su exentrenador y actual representante, Rubén Mur, quien no solo nos contó cómo conoció a la atacante Rojiblanca, sino que también nos explicó por qué la mediocampista ofensiva rechazó a América para decirle que sí a Guadalajara.

Viridiana Salazar y la importancia de su familia

Cada atleta tiene pilares y un equipo que los mantiene enfocados en su camino para no dejar de crecer. En el caso de Viri es su familia, debido a que siempre fueron el apoyo que necesitó mientras dio de que hablar en Pachuca. “En medio del caos, mamá y mis hermanos como la mejor medicina. Los amo con mi vida”, expresó Viridiana Salazar en Instagram en 2020.

Rubén Mur, representante de Viridiana Salazar desde 2022, le comentó a Rebaño Pasión que, en sus comienzos en Pachuca, la atacante no le pedía ayuda a su madre porque ella tenía que hacerse responsable de sus hermanos. “A la mamá no le pedía. Es gente muy humilde. La mamá de Viri es muy responsable porque se hace cargo de todos sus hijos. Es por eso que cuando festeja los goles ella festeja con que la va a llamar”, explicó el entrenador argentino al marca la importancia de la madre de la futbolista.

Viridiana Salazar: de Cancún a Pachuca

Viridiana Salazar y su clásico festejo dedicado a su mamá. (Foto: Imago7)

En 2010, Ruben Mur la vio por primera vez en un campo de juego a Viridiana Salazar y comentó que se destacaba por la actitud que mostraba. “La chica estaba convencida de lo que quería. El varón juega al futbol por el papá, el tío o lo obligan. Las chicas lo hacen porque lo aman”, expresó sobre lo primero que le llamó la atención de ella.

A su vez, el agente destacó que lo primero que vio, y que sigue viendo, es la visión de juego que trae Viridiana. “La particularidad importante que veía, y que sigo viendo, eran unos movimientos de rupturas al espacio que a esa edad es difícil de hacer. Como enlace el ver el movimiento de otras jugadoras para filtrar el pase. Y su calidad técnica”, señaló.

Su llegada a Pachuca pudo haberse truncado ya que no tenía la posibilidad de viajar para probarse porque le faltaba dinero. Según Ruben Mur, esto ocurrió gracias al Gobierno de Quintana Roo, que le facilitó los boletos de avión para llegar a Hidalgo y ser finalmente jugadora de las Tuzas.

Pachuca, el salto de calidad de Viridiana Salazar

Viridiana Salazar junto a Rubén Mur post firma de contrato con Chivas. (Foto: IG / Ruben Mur)

Sin dudas Pachuca fue importante para Viridiana Salazar ya que el club la expuso mediáticamente y no paró de anotar goles hasta convertirse en la goleadora histórica de la institución con 87 tantos. Sin embargo, allí sufrió una dura lesión en el tobillo que llevó a pensar en el retiro.

“Ahí comenzó un proceso complicado, desde la etapa de rehabilitación, volver a la cancha y tratar de estar a la par del equipo, de saber que el tiempo no se detiene por nadie, de alguna manera eso me cobró factura, me costó mucho volver a estar al nivel de mis compañeras y poder competir contra ellas y los equipos rivales”, le dijo a El Sol de Hidalgo en septiembre de 2023.

Y agregó: “Al final no es fácil, se requiere de valentía para poder hablar de lo que sientes, en ese momento toqué fondo, estaba pasando por una etapa complicada, esa noche le marqué a mi madre y a mi representante, quería que ellos hablaran con los directivos y externaran esa parte, que ya no quería jugar futbol, no quería estar más”.

Ruben Mur coincide en que fue complicado para ella volver por la competencia interna que había, pero que ante Chivas y Rayadas volvió a ser la atacante letal que era. “Cuando le hizo el gol a Chivas que las terminó dejando afuera. Contra Rayadas, que le termina dando la clasificación a la final. Venía de una lesión, tenía pocas oportunidades y mete goles en instancias decisivas”, expresó el entrenador sobre los partidos en los que volvió a brillar.

El motivo por el que Viridiana Salazar rechazó a América para decirle que sí a Chivas

Tras estar cinco años en Hidalgo, Viridiana Salazar decidió dar un salto enorme para llegar a Chivas. “Después de esto (la lesión) le dije que este era su último semestre y que se iba para otro lado porque era un ciclo terminado. Le pregunté a dónde te gustaría jugar y me dijo ‘A Chivas’. Me pasó el contacto de Nelly y en una semana estaba todo cerrado”, recordó Mur dando a entender que se moría por vestir el jersey Rojiblanco.

Y agregó: “Muchos clubes la buscaron. Incluso América. Todos los clubes se contactaron. Eva Espejo la quiso a Viri, pero se movió más rápido Chivas que Rayadas”. Entre risas, Mur comentó que todo cambió para Viridiana cuando supo que llegaba a Chivas debido a que no podía ocultar su felicidad.

“Desde el momento que sabíamos que iba a firmar con Chivas a Viri se le cambió el rostro. Que un club como Chivas la quiera tener en cuenta, que le iba a cambiar la vida no solo por lo económico, sino que por su carrera. Su cara era una juguetería. Estaba y está muy feliz. No fue a un club más. Ella tenía un sentimiento para ir ahí”, señaló.

Viridiana Salazar y su actualidad en Chivas

Viridiana Salazar debutó en el Chivas de Antonio Spinelli, fue titular en los primeros cinco partidos y marcó un gol en la goleada contra Atlético de San Luis. En este contexto, Ruben Mur explicó por qué no le llama la atención que su representada ahora juegue como mediocampista.

“A mi no me sorprendió. Como entrenador sé muy bien que su posición es de centro delantera y enlace. En Pachuca la pusieron como extremo por los lados al estar Charlyn Corral y Jenny Hermoso”, explicó. Y añadió: “Hay que aprovechar lo que sea para ser titular y tener la oportunidad para jugar. Es una jugadora polifuncional. Creo que su lugar es el de centro delantera, pero ahí está Boyi y Licha que son referentes del club. Eso ya es una decisión del entrenador. Paciencia como todo. Viri no está enojada con la posición. Ve desde otro punto de vista la forma de jugar”.

El entrenador le explicó a Rebaño Pasión que Viridiana Salazar fue recibida con los brazos abiertos por el equipo Rojiblanco y que ella le dejó claro a sus compañeras que llega para aportar. “Viri pues es una chica muy humilde. Lo comentaba con sus compañeras en una charla que ella iba a Chivas a sumar. Le tocará jugar o no, pero que lo iba a hacer con la mayor honestidad posible”, cerró Rubén Mur.