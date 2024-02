El pasado martes Chivas pudo lograr su primera victoria ante Toluca por 3-2 y fue el primer juego de titular de Cade Cowell. Por otro lado, tras su furor en el Rebaño Sagrado, comienzan a surgir algunos datos sobre el amor que tenía el mexicoamericano por el Guadalajara. Esta vez fue Oswaldo Alanís quien dio detalles de la actitud del nuevo refuerzo de Fernando Gago.

El conjunto Rojiblanco llevó adelante un mercado interesante ya que logró realizar interesantes fichajes. Uno de ellos fue la llegada de Chicharito Hernández, quien regresó al club luego de 14 años. A él se le sumó José Castillo y por último el exjugador de San José Earthquakes.

El Vaquero no para de dar de qué hablar ya que busca acercarse más a los aficionados y así conocer más sus raíces. Es por esto que se ganó el cariño de la afición, sumado a que comenzó a marcar la diferencia en cada uno de los juegos que llegó a ver minutos en el Clausura 2024.

Por otra parte, Oswaldo Alanís le comentó a Medio Tiempo que su actitud no es casualidad porque siempre se interesó por saber de México y de Chivas. “No es que él haya pensado en venir, pero se dio y creo que estaba contento y él ya se sentía identificado. Le gustaba y es una cultura que ya le tenía la espina de saber y siempre le llamó la atención”, comentó.

Cade Cowell no llegó con la puntería fina.

Y agregó: “Le escribí cuando me enteré de los rumores que había. Lo único que le dije es: ‘si decides, no me digas que vas a venir, si decides no te vas a arrepentir, la experiencia es única, eso sí, la responsabilidad está cabrona, es fuerte, pero te va a ir bien’. Fue lo único que le dije. Es un chavo que tiene una mentalidad muy americano, muy de trabajo, muy de meter, es un roble, es un tanque, es rapidísimo, tendrá que encontrar el equilibrio entre saber utilizar su potencial con decidir algunas cosas”.

Miguel Herrera critica a Chivas por fichar a Cowell

Luego del partido ante Tijuana, Miguel Herrera habló del fichaje de Chivas por Cade Cowell y marcó que no son puros mexicanos. “Ya no (son puros mexicanos), porque el que llegó no habla español. Yo lo saqué en cinco minutos en el consulado (al pasaporte). Nadie que no (sea mexicano), son como los mexicoamericanos que tenemos en Xolos (…) todos hablando en inglés, porque su papá es mexicano, el hijo es mexicano, el nieto es mexicano, no hablan ni español. No estoy criticando al jugador, yo te dije que no son todos mexicanos”, comentó a Fox Sports.

Y agregó: “Le están dando mucha más confianza a los técnicos extranjeros que a los mexicanos que estamos preparados aquí (…) también es culpa nuestra por no prepararnos para cuando tengan la oportunidad”.