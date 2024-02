Chivas logró una importante victoria el pasado sábado luego de que haya superado por 3-2 a Toluca por la jornada cuatro del Clausura 2024. Por otro lado, el Rebaño Sagrado dio a conocer detalles de la gravedad de la lesión que tiene Tiba Sepúlveda y deja una gran incógnita respecto a su recuperación.

El defensa y referente del Guadalajara sufrió una fractura, por lo que no pudo continuar el partido ante los Escarlatas. Ante esto, Fernando Gago tuvo que enviar al campo a Antonio Briseño, quien sufrió el ataque de los Diablos Rojos, en un partido en el que se tuvo que trabajar para lograr los primeros tres puntos.

Por otro lado, en el día de ayer, Chivas dio a conocer el parte médico de Gilberto Sepúlveda en el que se detalla su lesión. En el comunicado se aclara que tuvo que ser operado, pero se destaca que no hay una fecha estimativa en la que recibirá el alta médico.

“La Dirección de Ciencias del Deporte del Club Guadalajara informa sobre el estado de Gilberto Sepúlveda, quien tuvo que abandonar el encuentro contra Toluca cerca del final del primer tiempo por un fuerte choque de cabeza”, comenzó.

Tiba Sepúlveda no tiene fecha de regreso

Y agregó: “Gilberto tuvo una fractura del complejo malar izquierdo, por lo que se realizó una intervención quirúrgica para la reducción de la fractura; dicho procedimiento se completó satisfactoriamente. El tiempo de vuelta a la competencia estará sujeto a evolución”. De esta manera, Fernando Gago deberá pensar en las opciones que tiene para reemplazarlo.

Fernando Gago defendió a Mateo Chávez

Mateo Chávez tuvo una noche para el olvido debido a que lesionó a su compañero y no cerró bien en el que fue el segundo gol de Toluca. A pesar de esto, Fernando Gago lo defendió al marcar que va a aprender con aciertos y errores.

“A mí me gusta, por algo juega. Es un chico con características que en esa posición me gusta. Tiene mucha intensidad. Se va a equivocar muchas veces más porque es chico, si nos equivocamos en la vida, imagínate en el futbol donde buscamos el error del rival. No pasa nada”, comentó en conferencia de prensa.

Y agregó: “Es un chico con una proyección grande. Es normal que en el proceso tenga partidos buenos y malos. Son chicos que tienen que crecer, formarse, y tienen que aprender sobre el error. Nadie aprende acertando, si no sería todo muy fácil”.