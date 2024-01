Ayer por la noche se vivió una jornada dramática porque Chivas superó a Toluca por 3-2, pero en su primera victoria en el Clausura 2024 perdió al Tiba Sepúlveda. Uno de los grandes responsables del sufrimiento Rojiblanco fue Mateo Chávez, quien fue respaldado por Fernando Gago.

En la primera mitad sucedió de todo porque el joven canterano falló en el cierre para el empate parcial de los Diablos Rojos. A su vez, golpeó al Tiba y lo sacó del campo de juego camilla, por lo que se sabe que se perderá varios partidos en lo que resta del campeonato.

En otras palabras no fue la noche de Mateo Chávez en este inicio de campeonato, por lo que le cayeron varias críticas. Sin embargo, Fernando Gago lo respaldó en conferencia de prensa al marcar que el lateral izquierdo va a mejorar a partir de los errores que se comenten en un encuentro.

“A mí me gusta, por algo juega. Es un chico con características que en esa posición me gusta. Tiene mucha intensidad. Se va a equivocar muchas veces más porque es chico, si nos equivocamos en la vida, imagínate en el futbol donde buscamos el error del rival. No pasa nada”, comentó.

Mateo Chávez tuvo una noche para el olvido.

Y agregó: “Es un chico con una proyección grande. Es normal que en el proceso tenga partidos buenos y malos. Son chicos que tienen que crecer, formarse, y tienen que aprender sobre el error. Nadie aprende acertando, si no sería todo muy fácil”.

Gago se mostró contento por la victoria de Chivas

En conferencia de prensa, Fernando Gago afirmó que el equipo necesitaba desde lo emocional quedarse con esta victoria. “Se necesitaba tener la primera victoria. Hoy el partido, en líneas generales estuvo bien, con más dominio del rival, nos posicionó en unas situaciones pagar en una zona que por ahí no queríamos jugar, si en una zona más baja, una zona media, para tratar de generar pérdidas y tener ataque como tuvimos. Es un equipo que está trabajando, que tiene funcionamiento y la verdad que por momentos tenía el dominio del partido”, expresó.

Y agregó: “Después nos fuimos acomodando, nos pusimos en ventaja, nos empatan muy rápida, y después en el segundo tiempo tuvimos más espacios para poder jugar, pero me gustó el equipo, creo que necesitábamos la primera victoria y ese aspecto emocional tiene cierta notoriedad en el partido, porque estaban los chicos la necesidad de ganar“.