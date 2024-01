Chivas se alista de la mejor manera para el juego de esta noche contra Toluca cuando lo enfrente por el Clausura 2024 de la Liga MX. Por otro lado, el viernes pasado el Guadalajara empató ante Tijuana y Miguel Herrera parece haber quedado con la espina clavada debido a que lanzó una crítica al Rebaño Sagrado por la contratación de Cade Cowell. ¿Envidia del extimonel de América por las contrataciones Rojiblancas?

El equipo de Fernando Gago ha mostrado un buen nivel de juego, pero por el momento no pudo quedarse con los primeros tres puntos. La pasada fecha era la ocasión ideal ya que enfrente llegaba un equipo golpeado luego de haber perdido con América y de igualar ante Atlas.

Finalmente, Chivas y Tijuana repartieron puntos en un encuentro en el que la Jauría había comenzado mucho mejor. Sin embargo, en la segunda mitad, Cade Cowell apareció para ayudar en el empate de Roberto Alvarado.

Tras el partido Miguel Herrera lanzó una insólita crítica contra Chivas por haber contratado a Cade Cowell. “Ya no (son puros mexicanos), porque el que llegó no habla español. Yo lo saqué en cinco minutos en el consulado (al pasaporte). Nadie que no (sea mexicano), son como los mexicoamericanos que tenemos en Xolos (…) todos hablando en inglés, porque su papá es mexicano, el hijo es mexicano, el nieto es mexicano, no hablan ni español. No estoy criticando al jugador, yo te dije que no son todos mexicanos”, comentó.

Herrera critica a Chivas por fichar a Cade Cowell. (Foto: Jam Media)

Y agregó: “Le están dando mucha más confianza a los técnicos extranjeros que a los mexicanos que estamos preparados aquí (…) también es culpa nuestra por no prepararnos para cuando tengan la oportunidad”.

¿Qué sigue para Chivas en el Clausura 2024?

Como decíamos, Chivas vuelve a ver acción en la Liga MX este martes a las 21:05 del Centro de México en el Estadio Akron. El juego se podrá seguir en vivo y en directo por TV Azteca. A su vez, en Rebaño Pasión te haremos llegar todas las incidencias del encuentro.

¿Cómo marcha Chivas en la tabla general de posiciones?

Tras la primeras tres jornadas Chivas suma dos puntos de nueve posible tras empatar en dos oportunidades. De esta manera, el Rebaño Sagrado se ubica en la décimo tercera posición de la tabla.