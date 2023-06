La intención de las fuerzas básicas no es solamente generar nuevos futbolistas con talento que puedan llegar al primer equipo de Chivas; sin embargo, hay un elemento que está brillando por convertirse en un amuleto de títulos, por lo que la afición ya pide que juegue recurrentemente en el primer equipo rojiblanco.

Desde su debut en enero del 2022, Sebastián Pérez Bouquet se convirtió en un futbolista preferido por la afición debido a su calidad con el esférico, por lo que inclusive se les cuestionó a muchos entrenadores como Marcelo Michel Leaño, Ricardo Cadena y hasta a Veljko Paunovic el no utilizarlo recurrentemente.

Ahora con el estratega serbio, el canterano rojiblanco fue enviado al Tapatío, en donde poco a poco se fue convirtiendo en un referente de la escuadra comandada por Gerardo Espinoza, encontrando regularidad y un alto nivel futbolístico, por lo que fue pieza clave para el doblete de Liga y Campeón de Campeones.

Lo increíble de Pérez Bouquet es que ha sido campeón en todas las categorías en las que ha jugado defendiendo la camiseta rojiblanca, ya que ha sido campeón en Sub 13, Sub 15, Sub 17, Sub 20 y ahora en el Tapatío, por lo que el siguiente paso es hacerlo en el primer equipo de Chivas.

¿Cuándo arrancará el Apertura 2023?

Aunque aún no se da a conocer el calendario oficial de competencia del próximo semestre, es un hecho de que la actividad del segundo torneo del 2023 arrancará el 30 de junio, debido a que en julio se hará una pausa para la participación de clubes mexicanos en la Leagues Cup contra rivales de la MLS.