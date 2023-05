La mala suerte sigue acompañando a Chivas en este Clausura 2023 y se sumó una nueva lesión a las filas rojiblancas en plena Liguilla del futbol mexicano, por lo que las alarmas se han encendido internamente y se desconoce la gravedad de la lesión y el tiempo de recuperación de este futbolista.

Pese a tener buenos dividendos en todas las competencias y categorías de futbol varonil, femenil y fuerzas básicas, el 2023 ha sido un año complicado para la institución rojiblanca debido a que se han presentado muchas lesiones de futbolistas importantes como sucedió con Alexis Vega o Licha Cervantes.

Este miércoles se registró una nueva lesión, ahora en la categoría Sub 20, cuando el delantero rojiblanco, Luis Fernando Puente, no pudo terminar ni el primer tiempo y tuvo que salir de cambio al minuto 38 del partido de Ida de los Cuartos de Final contra Santos; sin embargo, el conjunto tapatío no ha dado a conocer ningún reporte médico sobre su atacante.

El atacante de 20 años de edad ha sido contemplado por Veljko Paunovic para la gira por España de finales del año pasado, además de que ha entrenado con el primer equipo en múltiples ocasiones; sin embargo, desde que se recuperó en dos ocasiones de una ruptura de ligamento cruzado anterior, las dolencias musculares han sido recurrentes.

Alineación y cambios Chivas Sub 20 contra Santos

¿Por qué Luis Fernando Puente jugó con la Sub 20?

El atacante del Rebaño y que es considerado como una de las máximas promesas del Rebaño a mediano plazo, ya estaba teniendo actividad con el Tapatío de Liga de Expansión, donde inclusive fue el mejor romperredes rojiblanco; sin embargo, sufrió una lesión muscular que lo alejó de las canchas, por lo que fue enviado a la Sub 20 para retomar ritmo.