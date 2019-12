"Al estar en Chivas prefiero que América no gane la Liga MX": Luis Fernando Tena

Honestidad brutal. El entrenador del Club Deportivo Guadalajara, Luis Fernando Tena, fue enfático en señalar que no quiere ver al América como campeón del Torneo de Apertura 2019 de la Liga MX.

En conversación con la cadena FOX Sports, se le preguntó al estratega quién es su favorito para ganar la final, y mostró sus colores al señalar que "no me da coraje, pero al estar en Chivas prefiero que no ganen. Nos superan por una copa y queremos alcanzarlos. Nuestra afición quiere que los alcancemos en cuanto a campeonatos y todos los que somos hoy por hoy chivahermanos le vamos a Monterrey".

Ya viendo el asunto interno de los rojiblancos, el Flaco admitió que el principal objetivo para el Clausura 2020 es "obviamente primero calificar y luego pelear. Tenemos todo, tenemos buen plantel, con mucha juventud, trajeron refuerzos de muy buen nivel y buena edad, son muy jóvenes. Puede faltar un poco de experiencia en ese renglón, pero se suple con calidad, entusiasmo y dinámica. Está claro que el plantel es muy bueno en cantidad y calidad".

����"PREFIERO QUE NO GANE (AMÉRICA)" #TenaenLUP Luis Fernando Tena, DT de Chivas:



-"La afición quiere que los alcancemos en campeonatos"



-“Todos los que somos, hoy por hoy, chivahermanos le vamos a Monterrey” pic.twitter.com/TNL5ec087M — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) December 18, 2019