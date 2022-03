El atacante de las Chivas de Guadalajara, Alexis Vega recordó uno de los peores pasajes que ha vivido junto a su familia, pues fue asaltado en la Ciudad de México cuando estaba en casa de sus padres, donde le pusieron una pistola en el estómago y lo despojaron de varias pertenencias.

En el podcast de Jesús Ángulo que se transmite por YouTube, el Gru habló sobre una situación más que complicada que puedo terminar en desgracia, lo cual se desató en el 2020 justo después de perder la Semifinal contra León en diciembre de ese año, por ello decidió visitar a sus familiares en una de las zonas más peligrosas de la capital del país.

“Traigo primos que me andan cuidando por lo mismo de que sabemos que vivimos en un barrio complicado, que está peligroso, vivo en un barrio que se llama Santa Isabel Tola, que lo rodea Tepito, la Gabriel Hernández, varias zonas que están complicadas en CDMX y siento que alguien del mismo barrio dio el pitazo y llegaron gente de otros lugares que me andaban viendo donde andaba”.

"Yo veía a un wey de blanco que se venía acercando, y ya lo tuve a un metro. Pensé que me iba a pedir una foto y en eso me jala y me pone la pistola en el estómago, nunca me habían robado así. Me dice ‘dame el reloj’ y me quedé en shock. No contesto y mi tío le dice que estuviera tranquilo, hay niños. Sentí frío y mi reacción fue agachar la mirada y vi la pistola y levanté la mirada", explicó Alexis Vega.

Alexis Vega increpó al asaltante

Pero la situación no terminó ahí, ya que a su esposa también le quitaron su reloj, sin embargo entró en uno de los domicilios para avisarle a los primos de Alexis sobre lo que estaba ocurriendo, razón que también generó mayor angustia para el artillero de Guadalajara que increpó al ladrón: “Le apunta a mi mujer y le dice ‘dame el reloj tú también’… siento que alguien del mismo barrio les había dicho, y mi mujer ¿sabes qué hace?, se mete corriendo a la casa. Imagínate un balazo y ya, no sabes cómo va a reaccionar el que te roba”.

“Me empieza a jalonear, mi mujer les dice que me estaban robando, y mis primos salen corriendo. El vato me va jalando para la calle y ya me enganché y le pegué un manotazo, le dije ‘qué quieres, ya llévate lo que tienes’”, manifestó Alexis Vega.

¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Rebaño Pasión te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!