A Alexis Vega no le suelen venirle bien los contratos con Chivas, ya que el delantero rojiblanco reveló que estuvo a punto de no firmar con los rojiblancos de cara al Clausura 2019 pese a que las directivas rojiblancas y del Toluca ya habían llegado a un acuerdo por su traspaso.

El atacante con el dorsal ‘10’ del Guadalajara reveló que previo a que concluyera el Apertura 2018 ya había aceptado el firmar con el Rebaño, por lo que al ser eliminado de ese torneo con el Toluca decidió emprender el viaje a la Perla de Occidente, pero una diferencia con lo estipulado en el contrato estuvo a punto de derrumbar la negociación.

“Llegó un momento en el que ya no iba a firmar con Chivas, llegué ese día y en el contrato había algunas cosas que no habíamos estipulado y se pusieron. Entonces me habló el presidente de Toluca (Francisco Suinaga): ‘¿Alexis, por qué no quieres firmar?’, no era lo que habíamos planeado para mí.

“Me dijo ‘tienes que firmar’. Le dije, ‘no es algo que me conviene a mí y le dije que me regresaba a Toluca, seguía entrando en planes con Toluca. Me habló Mariano Varela y llegó al hotel con el abogado, ahí mismo hicimos el contrato, pasé el examen médico y a los dos días me presentaron”, relató en el Podcast de Jesús Angulo.

¿Cómo va el tema de la renovación de Alexis Vega?

Después de varios meses de conversaciones entre la directiva y el agente del futbolista, no han podido alcanzar ningún acuerdo; sin embargo, ‘Gru’ ha revelado que está en toda la disposición de permanecer de rojiblanco y que está tratando de garantizar que se le brinden las facilidades en caso de recibir una oferta de Europa.

