Chivas ha vivido varios torneos en los que la irregularidad y los malos resultados han sido una constante, y aunque en este Clausura 2022 no han sido protagonistas del futbol mexicano, el ex entrenador rojiblanco Efraín Flores aseguró que Marcelo Michel Leaño ha logrado lo que algunos de sus antecesores no habían podido.

"Lo mejor que le veo a Chivas es que ha recuperado un poco de la mística, en otras temporadas parecía que el equipo y los jugadores no sabían en dónde estaban parados, no sabían defender la playera de Chivas. Esa parte le reconozco a Marcelo”, reconoció el ex timonel del Rebaño a Marca Claro.

Pese a esta situación de garra y entrega que ha notado en el conjunto tapatío, Flores reconoció que el actual estratega del Guadalajara ya no cuenta con mucho tiempo para conseguir los resultados deseados, debido a que ya tiene un lapso considerable trabajando con el equipo.

"Puede ser tiempo, pero ya tampoco es demasiado, porque un técnico tiene que involucrar su estilo, sus formas, sus recursos. Cuando entras a reemplazar a alguien ahí sí habla de que no tuviste el tiempo, pero esta temporada ya hizo una pretemporada y con eso uno prácticamente tiene que tener un 80 por ciento y en los primeros cuatro o cinco partidos tienes que completar", concluyó.

¿Qué hizo Efraín Flores al frente de Chivas?

Flores tomó al equipo de Guadalajara como interino a mitad del Apertura 2007 tras la salida de José Manuel de la Torre, impregnando un estilo ofensivo y espectacular a los rojiblancos, logrando eliminar a River Plate de Radamel Falcao, Sebastián Abreu y que eran dirigidos por Diego Simeone en la Copa Sudamericana del 2008.

