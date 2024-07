Chivas viene de igualar ante Toluca sin goles por el Apertura 2024 de la Liga MX en el Estadio Akron. Uno de los grandes apuntados por la afición del Guadalajara de este resultado por parte de la afición es Chicharito Hernández, por lo que Efraín Flores salió en su defensa.

El Rebaño Sagrado dejó ir una oportunidad interesante de comenzar el campeonato con el pie derecho ya que igualó sin goles. A esto se le sumó que generó pocas opciones de gol y el hijo pródigo falló las más claras del partido.

Debido a esto la afición de Chivas estalló contra Chicharito Hernández e hizo sentir su opinión cuando fue suplantado por Ricardo Marín. Ante esto Efraín Flores salió en su defensa al marcar que fueron injusto con el nueve rojiblanco.

“Y respecto a los abucheos, pues me parece injusto, me parece que, porque yo siento que esperan mucho más de Javier, por lo que saben, por su jerarquía, por su autoridad, por su desempeño que ha tenido en su carrera, no solamente en Chivas, sino en el extranjero, la gente pues quiere muchísimo más de él, me parece que le están exigiendo de más”, expresó a Diario Récord.

Efraín Flores defendió a Chicharito Hernández. (Foto: Imago7)

Y agregó: “Su gran oficio de un centro delantero que ha pasado por grandes equipos, lo va a sacar adelante y va a sacar adelante la posición, sabiendo que Chivas no tuvo grandes refuerzos y que la mucha de la carga va a consistir en Javier, pero pues no solamente en él, sino que él necesita más opciones de gol”.

