Jorge Vergara siempre estuvo dispuesto a aprender más y más del negocio del futbol, tratando de enmendar sus equivocaciones en búsqueda del bienestar de Chivas; sin embargo, uno de sus últimos movimientos para el club no pudo materializarse debido a José Luis Higuera.

En la recta final de su vida, el empresario presentó severos problemas de salud, por lo que decidió alejarse de los reflectores y en junio del 2019 decidió cederle la presidencia del Guadalajara y de Omnilife a su hijo Amaury Vergara, quien no se atrevió a cumplir uno de los últimos deseos de su padre.

Efraín Flores, exdirectivo y entrenador del chiverío, reveló que tras su salida de Pachuca, Jorge Vergara le pidió ayuda para enderezar al Rebaño; sin embargo, no se pudo concretar su regreso al redil debido a las diferencias que presentó con José Luis Higuera, mismas que Amaury no intervino para solucionar.

“Cuando salgo de Grupo Pachuca les digo que ya me quería venir a descansar a Guadalajara, para ver a mis nietos y mis hijos. Al día siguiente, Jorge Vergara me habló, en cuanto supo que salí me dijo: ‘Efraín, quiero que me vuelvas a ayudar’. Él estaba en Nueva York ya enfermo. Al día siguiente fui con Amaury.

“Le dije que estaba en el mejor momento de mi vida. Estoy tranquilo, estoy en un momento en el que he aprendido tanto que me gustaría darlo a conocer. No sé si lo tomó como que estaba en una situación demasiado relajada, no sé si esa fue mi equivocación o si él lo sintió de esa manera.

“Él me mandó con José Luis Higuera. En la segunda reunión le dije: ‘muchas gracias, yo me encargo de decirle a Jorge que no hubo nada, porque sé que contigo no vamos a durar ni dos meses. Somos muy diferentes’. Amaury ya no me marcó”, explicó en el programa La de Ocho.

