El estelar atacante de las Chivas de Guadalajara, Alexis Vega, atendió a los medios tras el reconocimiento de la Selección de México al Mercedes-Benz Stadium de la ciudad de Atlanta, previo al partido amistoso del miércoles frente a Paraguay por la Fecha FIFA de agosto y reconoció lo próximo que se encuentra de concretar el sueño con el Tri de participar en la Copa Mundial de Qatar 2022, que se inaugura el 20 de noviembre.

Los integrantes de la delegación mexicana, por su parte, cumplieron este martes con una ligera sesión de entrenamiento en las instalaciones del Mercedes-Benz Stadium, para darle los toque finales a los prepararativos de su compromiso frente a los paraguayos en Estados Unidos, donde estarán presentes hasta cuatro elementos del Rebaño Sagrado: Vega, Fernando Beltrán, Roberto Alvarado y el convocado de último momento, Ángel Zaldívar.

Alexis Vega, luego de la sesión de reconocimiento del hogar del Atlanta United en la Major League Soccer (MLS), compareció a la conferencia y aseguró que "estoy feliz de representar siempre a mi país. Me encuentro en el mejor momento de mi carrera, con mucha madurez. Ahora trataré de dar mi máximo en cada partido y cada concentración". El atacante viene de liderar a las Chivas a hilvanar tres victorias en una semana tras la goleada en Necaxa, el triunfo sobre Monterrey y la autoritaria demostración que dieron el sábado frente a Pumas UNAM.

El portentoso delantero del Guadalajara, concentrado con la Selección Mexicana, admitió que el miércoles "ante Paraguay será un juego importante, podemos dar un golpe de autoridad para que la afición siga contenta y nosotros seguir adelante". Añadió que "debemos salir a proponer, hemos tenido pocos días de preparación, pero el equipo está listo, hemos visualizado muy bien al rival". Por lo que adelanta que será un compromiso atractivo, en el que buscarán convencer al cuerpo técnico nacional de integrar la lista final para el próximo Mundial de Qatar 2022.

Vega atendió a los medios tras el reconocimiento del Mercedes-Benz Stadium (IMAGO7)

Vega, en cuanto a su objetivo de formar parte del listado final a Qatar 2022, reconoció que "nosotros trabajamos al máximo, quedan tres meses para poder ir a la Copa del Mundo y debemos estar mentalizados". Admitió que "yo no me siento seguro (de formar parte de esa convocatoria definitiva), hay compañeros que también quieren estar en Selección y aquí trato de dar el cien". El delantero de las Chivas refirió que todos tienen oportunidades, pues "jugador que está convocado, está en la pelea por un lugar en el Mundial. Por ejemplo, Emilio Lara viene trabajando fuerte y ahora está con nosotros dispuesto a luchar por un lugar; el que esté en el mejor momento jugará" y agregó que "al Profe (Gerardo) Martino le gusta que los delanteros ataquemos y que no nos quedemos tanto con el balón. Todos somos delanteros diferentes, yo me puedo adaptar en la posición que me toque".

Sigue toda la actualidad de Chivas con los especialistas

Rebaño Pasión te invita todos los jueves a las 15:30 horas, tiempo del centro de México, a disfrutar del mejor y más completo análisis, a través de nuestras redes sociales certificadas en Facebook, Instagram o Twitter:

¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Rebaño Pasión te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!