El estelar delantero de las Chivas de Guadalajara, Alexis Vega, platicó la tarde de este miércoles luego que la Selección Nacional de México cayó 1-2 ante su similar de Suecia en el Estadio Montilivi de la ciudad española de Girona, donde cerraron la preparación para el Mundial de Qatar 2022 y reveló que esta listo para jugar su primera Copa y para asumir la responsabilidad de ser titular con la playera tricolor.

El portentoso atacante del Rebaño Sagrado repitió este miércoles en la alineación variada que dispuso el cuerpo técnico que comanda Gerardo Martino, para el último encuentro de la preparación del Tri y respondió con otro gol al anotar (59') el empate provisional tras el tanto inicial de Marcus Rohden (54'), pero Mattias Svanberg (83') desniveló las acciones y encaminó el triunfo sueco en la despedida de los mexicanos de su búnker en España.

El Gru Vega atendió a los medios nacionales presentes en Girona, región de Cataluña, tras el partido frente a los escandinavos y reconoció que "los detalles nos siguen marcando, la pelota parada, ahora también en una falta que no era, pero ya no hay más tiempo de preparación. Ahora, toca pensar en hacer el debut de la mejor manera y estoy seguro que lo vamos a lograr".

La Selección Mexicana debuta el martes 22 de noviembre en el Estadio 974 frente a su similar de Polonia, durante la Jornada 1 del Grupo C de Qatar 2022. Por lo que Vega resaltó al rival de turno y afirmó que "también es un rival complicado Suecia, lamentable que no pasaron al Mundial. Pero, (Suecia) es algo similar a Polonia, un equipo al cual los 35 minutos del primer tiempo los tuvimos en su cancha. Errores de nosotros, nos hacen contragolpes y bueno, eso no puede pasar en una Copa del Mundo, porque te quedas fuera".

Vega al ser consultado sobre su gol en el revés ante los suecos, analizó que "sin duda alguna, creo que cuando pierdes, aunque hayas hecho gol o hayas puesto asistencia, lo primero es el beneficio de la Selección". Agregó a los medios nacionales que "no se ganó, estamos con un mal sabor de boca, pero contentos con el funcionamiento, con lo que trabajamos, con lo que hicimos y estoy seguro que vamos a debutar de la mejor manera".

Vega anotó su segundo tanto en los partidos de preparación en España (IMAGO7)

El estelar delantero de las Chivas respondió de forma épica a la posibilidad de ser titular el 22 de noviembre frente a Polonia en el Estadio 974 de Doha al afirmar que "yo estoy cien por ciento a disposición del técnico; si me toma como titular estaré encantado y si no, a apoyar al compañero que este". Argumentó que "me siento en el mejor momento de mi carrera. Estoy para tomar esa responsabilidad y como sé que me puede tocar, como que no, estoy mentalizado en que puedo jugar y lo voy a hacer de la mejor manera".

