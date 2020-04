Ángel Reyna confiesa que Omar Bravo, Néstor y "Chepo" de la Torre le robaron a Jorge Vergara en Chivas

Ángel Reyna, ex mediocampista de las Chivas de Guadalajara, no se guardó ninguno de los secretos que tenía en su poder desde su estancia en el redil, a pesar que no tuvo un gran paso, pero reveló algunas irregularidades en el funcionamiento interno de la institución tapatía a espaldas del entonces propietario Jorge Vergara, mientras que el plantel no pasaba por un buen momento en lo futbolístico.

El Rebaño Sagrado quedó pendiente de visitar al club Querétaro en una próxima fecha (11) del Torneo de Clausura 2020 de la Liga MX, que se desconoce cuándo se realizará y se reanudará tras la suspensión del campeonato por la alerta sanitaria en la nación, debido a la pandemia mundial por el coronavirus o Covid-19.

Reyna aseguró en la entrevista que le contó todo a Jorge Vergara

El ex volante rojiblanco, durante una polémica entrevista con la cuenta Historia Chivas a través de Instagram Live, aseguró que Omar Bravo, José Manuel "Chepo" de la Torre y su hermano Néstor de la Torre, se quedaban con los premios en metálico que les entregaba el entonces dueño, Jorge Vergara, quien falleció en noviembre pasado, para repartir entre toda la plantilla.

Angel Reyna asegura que Néstor de la Torre, “Chepo” de la Torre y Omar Bravo le robaron dinero a Jorge Vergara y a los jugadores. pic.twitter.com/TeAxqbr0Td — Luis Leyva (@luisleyva10) April 7, 2020

Reyna afirmó durante la polémica entrevista que "yo le dije a Jorge (Vergara) que ellos le habían robado y a los jugadores también les robaron, porque los premios que se ganaban todos los jugadores, mis compañeros en ese entonces. Los premios se los quedaron entre "Chepo" de la Torre, Néstor de la Torre y Omar Bravo, que hicieron un acuerdo entre ellos".

El ex mediocampista del Guadalajara también explicó que él no recibía nada de esos premios, debido a que en su contrato se le asignaron otro tipo de recompensas por separado. Sin embargo, relató que le informó a Vergara sobre la irregular situación al sentenciar que "yo lo sabía, pero no eran mis premios. El señor Jorge (Vergara) lo supo, yo se lo dije".