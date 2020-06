"Bofo" Bautista señaló a los culpables de su salida de Chivas: "Chepo" y Néstor de La Torre, en las 5 preguntas incómodas con Zabalive

Adolfo Bautista, ex delantero de las Chivas de Guadalajara, fue ídolo absoluto en la institución tapatía al comandar al equipo al campeonato del Torneo Apertura 2006 de la Liga MX, pero esos momentos de gloria se diluyeron un par de años más tarde y terminó con su inesperada salida del redil en 2008, cuando se espeaba que se retirara en la organización rojiblanca y todo por una "jugarreta".

El ex atacante del Rebaño Sagrado siempre ha sido protagonistas de episodios polémicos en el futbol mexicano y hasta en el escenario internacional, aunque es una persona que no se esconde y siempre va de frente, ahora en su retiro, cuando concede entrevistas no le busca rodeos a las cosas y así de claro fue al hablar de su salida del club tapatío en 2008, durante una entrevista con el "youtuber" español Zabalive, quien reside en México.

Bautista juega con Chivas los partidos de Clásicos de Ídolos

Zabalive, durante su especial de "5 preguntas incómodas" al que invitó al controvertido Adolfo Bautista, le hizo señalar a los culpables de su salida de Chivas al asegurar que el entrenador con el que levantó el trofeo en 2006, le hizo "una mala jugada" dos años más tarde, para sacarlo del Club Depotivo Guadalajara.

El "Bofo" reveló que "me hicieron una mala jugada en Chivas para sacarme en 2008, me pusieron transferible. Néstor y Chepo (José Manuel) de la Torre hicieron una jugarreta para que me sacaran de Chivas y entonces me fui a Jaguares de Chiapas. Jorge Vergara se dio cuenta y no quería que me fuera, pero ya le había dado mi palabra al gobernador de Chiapas, por eso me fui a jugar allá".

El ex volante rojiblanco aseguró que prefirió volver al Rebaño Sagrado por amor que seguir en Jaguares, donde le ofrecían más dinero y tiempo de contrato al aseverar que "estuve dos años y medio allá (en Chiapas), cuando me vuelven a invitar a Chivas. Por el amor decidí volver, pese a que Jaguares me ofreció más dinero. Regreso a Guadalajara y sinceramente me pagaron mal, solo estuve seis meses o un año y me dieron las gracias. Sacrifiqué sueldo por el amor a Chivas, a partir de ahí mi carrera empezó a bajar. Por ahí me quedo con cierto arrepentimiento".