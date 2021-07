Ángel Zaldívar y el aprendizaje que obtuvo del máximo goleador de Chivas, Omar Bravo

Ángel Zaldívar reconoció la importancia de ser uno de los atacantes de las Chivas de Guadalajara, sobretodo al utilizar el número 9 que por muchos años portó con grandes resultados el mejor goleador en la historia del club, Omar Bravo, quien se retiró siendo el máximo romperredes con 132 anotaciones en 369 compromisos disputados con la institución rojiblanca.

Para el “Chelo” fue un buen aprendizaje poder compartir vestidor con Bravo Tordecillas, a quien le aprendió varias cosas que le han permitido mantenerse como un jugador de Primera División, ya que aseguró, hay muchos futbolistas que después de su debut se pierden en el camino, por lo que explicó que una de sus mayores virtudes es seguir vigente y sobretodo dentro de la plantilla disponible para el técnico del Rebaño Sagrado, Víctor Manuel Vucetich.

"Es un número histórico y la verdad es que tuve el privilegio de compartir vestidor con Omar Bravo, le aprendí muchas cosas y sabía del significado de ese número, aprendí mucho de él y lo más complicado es la constancia, tengo ocho años aquí y hay gente que debuta y no pasa nada, creo que lo que yo he hecho es mantenerme, estar en constante crecimiento y ahora tengo la oportunidad y responsabilidad de portar el 9", apuntó Zaldívar, también ingeniero de profesión.

Ángel Zaldívar suma 31 anotaciones con la camiseta de Chivas en tres etapas distintas, por ello explicó la importancia de aprovechar al máximo el trabajo de Pretemporada, pues forma parte del éxito que se puede obtener a lo largo de un torneo regular y en general dentro de la carrera para un futbolista, por tal motivo confía en que esto sea suficente para arrojar buenos resultados en el Torneo Grita México Apertura 2021 que arrancará este sábado 24 de julio a las 21:00 horas en el Estadio Akron ante San Luis.

"Cada torneo es una oportunidad de trascender, de hacer grandes cosas en lo individual y en lo colectivo, en ese contexto siempre me enfoco en las pretemporadas el poder cumplir con mis objetivos, sé que eso me ha ayudado a mantenerme en Primera División para que se me den las oportunidades", comentó el “Chelo” Zaldívar, quien apunta para ser titular el próximo sábado.