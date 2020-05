Antonio Rodríguez y Blanca Félix coinciden en la complejidad para entrenar los porteros fuera del campo

Sin duda alguna todos hemos tenido que adaptar nuestra vida a la pandemia que se está viviendo a nivel mundial, sobre todo para aquello que son futbolistas y llevan una carrera ligada al ámbito deportivo. Es el caso que han tenido que vivir los dos porteros de las Chivas de Guadalajara, Antonio Rodríguez y Blanca Félix, quienes coincidieron en que han debido buscar la forma posible para poder adaptarse a los entrenamientos.

Ambos jugadores del club Guadalajara compartieron en esta oportunidad una nueva conferencia de prensa vía transmisión online. Fueron consultados sobre la adaptación de los entrenamientos en el que ambos destacaron que no ha sido fácil.

Antonio Rodríguez en las Chivas de Guadalajara - Getty Images

“Claro que es muy diferente. Realmente no puedes trabajar, lo que deberías trabajar. En mi caso, yo no tengo un espacio con césped donde pueda tener la posibilidad de trabajar alguna caída, entonces ha sido muy complicado, pero mi entrenador ha buscado la forma adecuada para trabajar a medida que se pueda. Nosotras tenemos la disposición de trabajar, sea mucho o sea poco”, fueron las palabras de Blanca Félix.

No obstante, también fueron consultados sobre como han tenido que vivir la pandemia ambos jugadores, además de si se verán perjudicados a un regreso del futbol mexicano.

“Yo le doy gracias a Dios que estoy rodeado de una familia bellísima, le doy gracias porque hasta mi perro está hermoso. Ha sido un gran tiempo para mí el convivir con mi familia, tener juegos de mesa, eso me ha fortalecido mucho. Se escucha raro y a lo mejor a muchos no les cuadra, porque si te soy sincero, la cuarentena me ha servido, me he conectado mucho con mi familia, me he conectado conmigo mismo. El futbolista vive a mil por hora y hay veces en que también debemos darnos un tiempo. La cuarentena me ha fortalecido mucho como ser humano”, fueron las palabras de Antonio Rodríguez.