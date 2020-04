Carlos Salcido confesó que Chivas le dio la oportunidad de retirarse como rojiblanco

Carlos Salcido es una de la grandes figuras históricas de las Chivas de Guadalajara y brindó una entrevista para ESPN en donde dejó claro que tuvo la oportunidad de retirarse con el equipo de sus amores, pero que por razones personales decidió marcharse.

"Yo lo sonaba y en su momento me tocó platicarlo (lo del retiro) con el mismo Higuera. Ellos (Chivas) estaban en toda la disposición. Acá el que tomó la decisión de hacerse a un lado fui yo, no me sentía cómodo, no me sentía bien. Chivas como institución no tiene culpa de nada, esa es la realidad", declaró.

La despedida de las canchas de este ídolo rojiblanco llegó en el Apertura 2019 con la playera del Veracruz, pero justamente su último partido frente al Rebaño Sagrado y junto a su afición en el Estadio Akron.

Salcido también dio a conocer que el cerrar el ciclo como jugador profesional no signifca que se alejará de las canchas porque en un futuro desea asumir como entrenador.

"La gente sabe que me he estado preparando por fuera, sacando mi título de entrenador, me visualizo dándole vuelta a la página, tener la oportunidad de transmitir lo poco o mucho que aprendí a los chavos, a la gente", concluyó.