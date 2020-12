Chivas Femenil: María Sánchez integra el once ideal del Guard1anes 2020 de la Liga MX

María Sánchez fue la gran figura de Chivas de Guadalajara Femenil en el Guard1anes 2020 de la Liga MX. Y así también lo vió la organización, dado que, este jueves, revelaron el once ideal del torneo que finalizó hace pocos días, con su presencia como la única del Rebaño Sagrado.

Liga MX publicó este jueves el once ideal, elegido por el Consejo Editorial, del Guard1anes 2020. De entre las once, María Sánchez se destacó en su posición y fue la única jugadora de Chivas Femenil en integrar el selecto grupo, dominado por Tigres y Rayadas, las finalistas del certamen.

Sin embargo, esto será lo último que relacione a María con las Chivas. Puesto que, en los últimos días, se confirmó que será baja del plantel en el Guard1anes Clausura 2021. Su salida del equipo se debe a un tema contractual; no se llegó a un acuerdo entre ambas partes para la renovación.

"No me queda más que agradecer a todas la afición, directiva, cuerpo técnico y compañeras de Chivas. fue una decisión muy difícil, pero me voy muy contenta por la última temporada. Fue un año de aprendizaje y crecimiento. Me duele dejar una institución como Chivas", manifestó Sánchez en un comunicado, publicado en sus redes sociales.

Muchas Gracias Chivas. Comunicado Oficial. pic.twitter.com/xHRRYquVcQ — Maria Sanchez (@Maria17_7) December 10, 2020