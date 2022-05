En Chivas de Guadalajara no quieren cometer el mismo error dos veces, por ello la decisión de que Marcelo Leaño regrese a la institución sigue en el aire al no encontrarle un puesto claro como parte de la dirigencia ni tampoco cerca de la dirección técnica, al menos no del primer equipo.

Aunque la relación con el dueño Amaury Vergara sigue intacta, el alto mando del Rebaño Sagrado le dio unos días de vacaciones para que descansara, luego de toda la presión que vivió en el banquillo durante más de seis meses donde no pudo cosechar los resultados esperados con apenas cinco triunfos en más de 20 partidos dirigidos.

En este sentido, poco a poco se han ido desprendiendo de la gente cercana con la que trabajaba con el primer equipo de Chivas e incluso en Verde Valle la oficina que tenía donde controlaba decisiones de fuerzas básicas mientras dirigía en la Liga MX ya fue retirada, por ello no hay certeza de cuál sería su nuevo cargo en caso de que vuela al equipo tapatío.

¿Cuáles son las opciones de Leaño en Chivas?

De acuerdo con información del portal Mediotiempo, Leaño ya no tiene mucho de donde escoger y de ser la mano derecha de Amaury ahora tendrá que elegir entre ocupar un cargo directivo de menor rango al que tenía o de lo contrario seguir con su preparación como estratega y por lo tanto recibiría el ofrecimiento de encargase de algún equipo de divisiones inferiores.

“La orden es clara, ya le pidieron que se decida, que no puede ser técnico y directivo a la vez, por lo que le ofrecieron irse a cancha si es que quiere seguir en la banca. Por ahí no les sorprenda que le den la Sub 18 del Guadalajara o hasta una Segunda División, esto para que tome buenas bases y siga en la banca. Las cosas van así, falta que él decida su futuro”, fue parte de lo que publicó el citado medio.

