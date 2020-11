El pedido de Fernando Quirarte a Chivas para el Clásico Nacional

Fernando Quirarte no titubeó a la hora de opinar sobre el Clásico Nacional que se jugará bajo el marco de la vuelta por los cuartos de final del Torneo Guard1anes de la Liga MX 2020. Si bien el resultado obtenido como local en el Estadio Akron es alentador no solo por la victoria, sino también por no haber recibido goles en contra, El Sheriff apuntó a lo importante que será la entrega de los dirigidos por Víctor Manuel Vucetich.

“Los once que salgan se tiene que partir la madre, bien partida, a lo mejor la gente los va a aplaudir porque lucharon, por más que sea mejor el América", sostuvo el ex defensor de Chivas de Guadalajara entre los años 1973 y 1987.

Además, Fernando Quirarte, sostuvo en la charla con TUDN, que jugar en el Estadio Azteca no es un factor que pueda afectar: “Chivas tendrá que ser muy inteligente para jugar este segundo partido en el Azteca. Incluso si hubiera gente te puedo decir que jugaría como local, porque es un estadio que conoce muy bien".

Por último, insistió en resaltar que el Rebaño Sagrado debe volver a darle una alegría a seguidores, ya que no obtiene un título de primera división desde el Clausura 2017. “Chivas tiene una gran deuda con la afición. Tiene cinco torneo sin haber calificado. Ahora ya calificó, pero no te puedes conformar con eso y, peor aún, que te elimine el América. Si te elimina el Monterrey, te va a doler, pero que te elimine el acérrimo rival, me daría muchísima rabia".

Chivas además va por una estadística que no obtiene desde el 2011

Con el triunfo logrado el último miércoles en el Estadio Akron por 1 a 0 con el gol de Cristian Calderón, las Chivas de Guadalajara no solo cortaron una mala racha de seis partidos sin victorias en el Clásico Nacional, sino que, además, le permite ir en busca de su segunda victoria consecutiva sobre las Águilas de América, algo que no obtiene desde el año 2011.