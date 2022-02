El referente y ex capitán de Chivas, Claudio Suárez, aseguró que este Guadalajara del Clausura 2022 tiene una plantilla limitada en donde solamente Alexis Vega sobresale, ya que incluso lamentó la salida de Uriel Antuna rumbo a Cruz Azul.

“Hoy en día Alexis Vega es el único después de que se va Uriel Antuna, no sé por qué, pero a mí en lo particular Antuna me gusta; en general creo que tendrían que mantener una base importante, como la que tuvieron en 2017 con Matías Almeyda”, declaró el ex defensor de Selección.

El ‘Emperador’ considera que el nivel mostrado en el Rebaño Sagrado es consecuencia de malas decisiones que han tomado en las planeaciones del armado del equipo, ya que no tienen elementos top del futbol mexicano como cuando él formó parte de las Súper Chivas.

“Actualmente están pagando consecuencias de malas decisiones de tiempo atrás, ahora todo mundo quiere que gane, goleé y guste, pero yo veo un equipo limitado. No lo veo como un gran equipo. Sí tiene buenos jugadores, no quiere decir que son malos, pero no son como en alguna época que me tocó que estábamos tres o cuatro en la Selección Mexicana”, declaró a Mediotiempo.

¿Quién fue Claudio Suárez?

El ‘Emperador’ fue un defensor surgido de las fuerzas básicas de Pumas, en donde comenzó a destacar al punto de llegar a Selección Mexicana, por lo que el Guadalajara lo fichó en 1996, permaneciendo hasta el año 2000, por lo que fue partícipe del décimo título de Liga obtenido en el Verano de 1997.