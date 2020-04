"¿Cómo no apareció Amaury Vergara cuando yo estaba?": Ramón Ramírez y los argumentos para impedir su pase de las Chivas de Guadalajara al América

Ramón Ramírez, legendario ex mediocampista de las Chivas de Guadalajara, confesó en una entrevista exclusiva con la cadena Fox Sports lo que pasó durante su polémica transferencia al enterno rival de los rojiblancos en el futbol mexicano: el club América. Además ofreció sus argumentos para solicitar impedir la negociación, que se dio en 1999.

Cuando el volante pasó del Rebaño Sagrado a las Águilas para el torneo de Verano 99, se convirtió en uno de los traspasos más polémicos en la historia del futbol mexicano. Han pasado más de dos décadas desde ese peculiar movimiento en el mercado, y el ex futbolista aún no lo olvida; así que compartió lo que se vivió tras las bambalinas de las oficinas del Guadalajara.

Ramírez ofreció las razones que dio para no ir al América

El hábil mediocampista, durante la segunda parte de su entrevista exclusiva con Fernando Schwartz, recordó que "a mí nunca me consultaron; en ese momento a los que estaban de directivos les dije que se frenara" y agregó que "a las directivas siempre les argumenté que un jugador consolidado y que haya sido un referente, no podía negociarse al acérrimo rival. Lo hice en su momento, pero aún así me dijeron que el contrato ya estaba hecho".

Ramírez, consultado sobre su argumentó, reaccionó que se trata de una cuestión de respeto y afirmó que "no es por ofender al americanismo, pero le estoy dando el valor que merecen ellos, como a la gente de Chivas" y es que el zurdo no ve positivo que los futbolistas vistan las dos camisetas, por lo que reveló que "un jugador que se identifica con los colores de Chivas o América creo que forma parte de la historia, entonces si ese jugador no interesa al club, lo ideal es que pueda salir a otra institución que no fuera al archirrival".

El ex volante rojiblanco, luego de su argumentación, lamentó que el actual presidente Amaury Vergara no estuviera en esos tiempos y quien hace unos días mencionó que bajo su dirección no fichará a jugadores de América, por lo que Ramírez se preguntó en tono irónico, "¿cómo no apareció cuando yo estaba?" y reconoció que "no es lo ideal, pero lo que más me da gusto en la actualidad es que por lo menos al jugador ya le creen más en su voluntad, a diferencia de nuestras épocas".

Ramón Ramírez coincidió entonces con la postura del actual presidente de Chivas al señalar que "si un directivo decide, por respeto a la afición, no intercambiar jugadores, me parece fabuloso" y puso el ejemplo de Oribe Peralta, último en pasar de los azulcremas al club rojiblancos, al afirmar que "por eso respeto lo de él. No estoy de acuerdo que haya pasado de América a Chivas, pero sí valoro que le preguntaron al jugador y el dijo que sí quería ir".