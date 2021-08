Ídolo americanista aconseja a Jaime Lozano no dirigir a Chivas: No es un proyecto serio

Vaya momento complicado que vive una vez más el proyecto de Víctor Manuel Vucetich como técnico del Club Guadalajara, pues varios nombres han sonado fuerte en los últimos días para quedarse en su lugar, previo al encuentro del sábado por la Jornada 7 del Torneo Grita México Apertura 2021 donde recibirán a Necaxa en el Estadio Akron, el cual definirá su permanencia en el banquillo si no consigue un resultado positivo.

En este sentido, los medios de comunicación han tocado el tema a lo largo de la semana y Jaime Lozano es uno de los estrategas que están en la lista de candidatos para suplir al Rey Midas, no obstante, un ídolo americanista le sugirió al “Jimmy” no aceptar la dirección técnica rojiblanca porque está claro que no es un proyecto serio, así lo manifestó Daniel Brailovsky en el programa La Última Palabra de Fox Sports.

“No es el momento para que vaya a Lozano a Chivas, me parece que tiene que esperar algo más serio. Hablaban de una opción que le dijeron de Japón hace unos 20 días, pero por supuesto que sí, imagínate ir a Japón y estar al año compitiendo en Copa del Mundo. Si le va bien es un proyecto a futuro muy bueno”, explicó el “Ruso” en medio de la indignación de Fernando Quirarte, quien también participa en la emisión y le cuestionó sus palabras.

Imago 7

Brailovsky recibió la petición del “Sheriff”, ex jugador y capitán campeón con el Guadalajara para que aclarara a qué se refería, pues indicó que un equipo como el tapatío cuenta con toda la historia y la seriedad que se requiere para ser una institución de las dos más grandes del futbol mexicano, por ello el comentarista argentino y ex jugador de las Águilas explicó a detalle a lo que se refería en el momento que emitió su punto de vista.

“Hoy no es serio lo que está pasando en Chivas. Fer no te ofendas, sigo diciendo que Chivas es un grande, un equipo enorme. Lo que pasa en Chivas no es serio. ¿Cuántas cosas has dicho de las qué harías ahí adentro? Eso no es serio ¿o si es serio? Lo que digo, con mucho respeto, cuando me hablas de un proyecto, Peláez prometió un proyecto, compró 50 millones para ganar títulos y no los vimos. Cambiaron el proyecto en dos días y medio y ahora vamos con los jovencitos. A un DT como Jimmy no le convienen esas cosas que cambian de un día para otro”, explicó el “Ruso”.

��"NO ES EL MOMENTO PARA QUE LOZANO VAYA A DIRIGIR A CHIVAS"@RusoEl23 así se expresó sobre la posibilidad de 'Jimmy' en el banquillo de las Chivas...#LUPenCasa pic.twitter.com/aWWejmuZ4q — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) August 25, 2021