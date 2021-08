¡Claro y contundente! Brizuela pide ser responsables para mantener a Vucetich como entrenador

Isaac Brizuela es una de las voces autorizadas para hablar sobre el presente de las Chivas de Guadalajara, por lo cual dio la cara y aseguró que los futbolistas deben asumir con responsabilidad que el trabajo del entrenador Víctor Manuel Vucetich estará en juego en el partido de la Jornada 7 del próximo sábado ante Necaxa por el Torneo Grita México Apertura 2021 que se celebrará en el Estadio Akron.

El “Conejo” reconoció el mal momento que atraviesa el Rebaño Sagrado y sabe que los jugadores cuentan con una importante dosis de culpabilidad por lo que ha ocurrido, donde suman un triunfo, tres empates y dos derrotas para contar con seis unidades de 18 posibles, pero sobretodo, con el trabajo del Rey Midas pendiendo de un hilo, ya que todo indica que la directiva tomará una drástica decisión si no derrotan a los Rayos el fin de semana.

“Tratar de ser muy responsables y esa responsabilidad llevarla al terreno de juego, tratar de contagiar a todos compañero y jugarnos la vida por esta gente que a lo mejor está literal colgada de un hilo, que a lo mejor de un día para otro se toma una decisión, puede estar o no. Ser muy responsables y saber que en nuestras manos está la continuidad de mucha gente, no sólo del cuerpo técnico, de todo el personal de Chivas que está detrás de nosotros. Saber que cuando al equipo le va bien, a toda esa gente también le va bastante bien”, comentó Brizuela, quien ha perdido su lugar en la titularidad en los últimos duelos.

Brizuela considera que Chivas no ha jugado mal, incluso explicó que en la Fecha 1 ante San Luis fueron mejores pero perdieron, lo cual los deja frustrados porque esto fue el inicio de los malos resultados en el Estadio Akron, porque contra Juárez y León tampoco pudieron sumar de a tres: “Obviamente ganar es lo que tenemos en mente, lo que quisiéramos es jugar bien, ganar y gustar a la afición. Contra San Luis se juega mejor que ellos, pero se pierde y la afición sale molesta. Siempre habrá gente que le guste, gente que no, pero en este momento el aficionado pide ganar y tenemos en mente empezar a ganar de local, de ahí tomar confianza y partir para tener buenos resultados”.

“Creo que a la afición ya la tenemos enfadada de hablar, de prometer. Muchas veces en lo personal sales molesto y lo que menos quieres es volver a prometerle a la afición después de un mal resultado. Sé que es trabajo de ustedes, pero sí comparto a lo mejor ser un poco más atento. Pero viendo la parte del aficionado, ellos quieren resultados y prefiero hablar dentro del terreno de juego. Simplemente eso”, abundó el “Conejito”.

Brizuela reconoce sus errores con Chivas

“Siento que sí he dejado de hacer cosas, ser un poco más agresivo en la ofensiva, ayudar a mi centro delantero, alimentarlo más, mandarle más centros, disparar más de fuera el área, me hace falta a lo mejor ser a veces más individualista. Trato de mejorar cada día, me gusta ayudar al equipo que siempre le vaya bien. Soy muy abierto cuando un compañero tiene un punto de vista sobre lo que ve o una crítica. Trataré de estar en mi mejor versión para que al equipo le vaya bien. Cuando cada uno está conectado, al equipo le va bien”, comentó el jugador del Rebaño.