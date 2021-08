Filtran rivalidades en Chivas que lo tienen sumergido en crisis

En Chivas de Guadalajara la situación no luce sencilla desde cualquier punto de vista que se le observe, pues los problemas internos, los resultados negativos en la cancha dentro del Torneo Grita México Apertura 2021 y la distante relación entre la directiva que encabeza Amaury Vergara son una bomba de tiempo que puede explotar en el momento que se sumergiendo en una crisis mayor al equipo rojiblanco.

Ante los seis puntos con los que marcha el Rebaño Sagrado de 18 posibles y las constantes críticas hacia el trabajo de Víctor Manuel Vucetich que han motivado que el director deportivo, Ricardo Peláez, lo haya dejado solo buscando la reivindicación, ahora se le suman discrepancias entre integrantes de las dirigencia como Marcelo Michel Leaño, uno de los más allegados a Amaury Vergara y quien se desempeña como director de fuerzas básicas.

Por el otro frente está Peláez Linares, quien con muchos más años en el futbol, ha evidenciado su división de opiniones con el joven entrenador de 34 años, quien busca convencer al dueño de Chivas de que el futuro exitoso está en la cantera, pues es quien pretende implementar el proyecto 70-30 que a dos años debe sacar a futbolistas formados en la institución que eviten gastos exorbitantes que hoy tienen a la dirigencia en problemas financieros por la compra de futbolistas.

Según el periodista Rubén Rodríguez, Vergara no solo debe lidiar con las carencias deportivas del primer equipo que marcha en el puesto 13, sino también con la “grilla” que se ha extendido como pólvora tras bambalinas del club, donde ya existen dos bandos, el que apoya al técico Víctor Manuel Vucetich y el que prefiere ya no opinar nada para no tomar parte por nadie y buscar salvar su trabajo en este Torneo Grita México Apertura 2021. Donde Ricardo Pelaéz vuelve a ser señalado como uno de los protagonistas de temas extra cancha.

“En el escritorio, las propuestas de jóvenes contra la propuesta de compra de jugadores (Leaño y Peláez) no termina de dar dolores de cabeza al cuerpo técnico y al mismo diseño del equipo, ya que al ser medidas tan opuestas pelean por convencer a como sea a Amaury Vergara de ser la necesidad y urgencia del equipo. Al mismo tiempo, entre que unos jugadores bancan a muerte a su entrenador, otros no entienden lo que busca Vucetich, al grado de sentirse un tanto incómodos en el equipo y la manera de trabajar”, publicó Rodríguez en el diario Récord.