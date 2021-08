Michel Leaño acepta que dirigir a Chivas es una devoción y espera la oportunidad para asumir el cargo

Parece que es cuestión de tiempo para que Víctor Manuel Vucetich deje la dirección técnica de las Chivas de Guadalajara, pues los resultados no se le han dado desde el torneo anterior y en el presente Grita México Apertura 2021 los futbolistas rojiblancos lucen cada vez más lejanos a su mejor nivel, por lo cual ya hay nombres de los candidatos a suplirlo, donde uno de ellos parece que es el favorito del dueño Amaury Vergara y se llama Marcelo Michel Leaño.

El joven entrenador de 34 años actualmente es el director de futbol juvenil del Rebaño Sagrado y hace unas semanas brindó una entrevista al periodista Alejandro Ramírez dejando claro su deseo o como el mismo lo llamó “devoción”, por asumir la dirección técnica de Guadalajara en un futuro, pero parece que ese momento está más cerca que nunca, pues luce como el estratega favorito en las altas esferas de la insitución, sobretodo por el proietario, Amaury Vergara.

El actual integrante de la directiva de Chivas reconoció que siempre le ha parecido un privilegio participar en el equipo más importante del futbol nacional que además es parte fundamental de la idiosincracia del mexicano: “Donde quiera que colabore yo voy a colaborar, yo soy un apasionado en esto. Hoy en día estoy dedicado 100% en esta misión y estoy muy entusiasmado con el porvenir”.

“No es un “gusano”, es una devoción, es una vida alrededor de la cancha. Hoy el futbol me está pidiendo que nos enfoquemos a preparar al jugador, que humanicemos más este medio, y yo voy a seguir lo que el fútbol me vaya diciendo, me voy a seguir preparando”, abundó en aquella oportunidad Leaño, quien en el 2018 dirigió al Necaxa en 13 partidos con un saldo de tres triunfos, tres empates y siete derrotas, por lo cual fue destituido.

El entrenador fue técnico interino de los tapatíos en un partido ante FC Juárez previo a la contratación de Luis Fernando Tena, donde el equipo rojiblanco se llevó la victoria 2-0 y así recordó ese emblemático momento: “Fue un privilegio. Es servir a la patria. Chivas es México y México es Chivas, es un sentimiento que nunca se te va a olvidar en tu vida. Sobre todo haber visto al futbolista disfrutar del juego”.

¿Qué opina Marcelo Michel Leaño sobre una posible oportunidad de dirigir a Chivas, de interino si se requiere o tomar la alternativa?

Esta entrevista se la hice en pretemporada pic.twitter.com/4ZT57q1bui — ����É���������� (@rams_alex) August 24, 2021