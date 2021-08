No es Jaime Lozano: la primera opción de la directiva para suplir a Vucetich como DT de Chivas

Se viven horas más que decisivas en la interna del Club Deportivo Guadalajara. El presente futbolístico del primer equipo no conforma a la afición y mucho menos a la directiva, quien no dudará en tomar cartas en el asunto si no ven cambios rotundos en el funcionamiento colectivo. De hecho, podrían tomar la decisión de cesar a Víctor Manuel Vucetich este mismo fin de semana si el Rebaño Sagrado no derrota al Necaxa en el Estadio Akron. ¿Y con quién lo reemplazarían?

Por supuesto, Amaury Vergara y Ricardo Peláez ya tienen en mente algunos nombres para suplir a El Rey Midas y hasta tendrían a 3 favoritos para el puesto. La primera opción es totalmente sorpresiva, ya que es un nombre que no ha sonado en los medios de comunicación pero que conoce a fondo lo que significa Chivas. Se trata de Marcelo Michel Leaño, actual Director de Futbol Institucional y de Futbol Juvenil de la institución.

De acuerdo a distintas fuentes como El Francotirador de Récord y la columna de SanCadilla, el joven de 34 años es el preferido por el presidente y dueño del Guadalajara para suceder a Víctor Manuel Vucetich. Es el hombre que hará de entrenador interino en caso de que se vaya el actual DT, y lo más probable es que comande al primer equipo hasta el final de este campeonato. La razón es simple: la directiva quiere tener un proyecto futbolístico importante antes de elegir a un nuevo estratega que conlleve invertir mucha lana.

Marcelo Leaño, el sorpresivo candidato de Amaury Vergara (Imago 7)

¿Quiénes son los otros 2 favoritos?

Los otros 2 nombres que suenan en la interna de Chivas son del gusto de Ricardo Peláez, Director Deportivo de la institución. Se trata de Antonio Mohamed y Jaime Lozano...

El Turco Mohamed ya sonó en el Guadalajara la última vez que la continuidad de Vucetich estaba en el aire, pues se trata de un técnico que le gusta mucho al exdelantero. En su momento lo llevó al América y lo sacó Campeón de Liga MX, por lo que cumplió con sus expectativas y fue uno de los pocos que hizo ver como "brillante" su proyecto.

Ricardo Peláez tiene a 2 nombres en la mira (Imago 7)

Por otro lado tenemos a Jimmy, quien acaba de desligarse por completo de la Selección Mexicana Sub-23. Luego de conseguir la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, el exjugador de Pumas está sin trabajo y a la espera de recibir ofertas. Es de los favoritos de la afición ya que, entre tantas virtudes, es el DT que más provecho le ha sacado al talento de futbolistas como Alexis Vega y Uriel Antuna.