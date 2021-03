ESPN: Los 5 nombres que maneja Ricardo Peláez para sustituir a Víctor Vucetich

Es de público conocimiento que Víctor Manuel Vucetich camina por la cuerda floja como director técnico del Deportivo Guadalajara. Si no endereza el barco y no muestra una mejora en la etapa final del torneo Guardianes 2021 de la Liga MX, la directiva no dudará en cesarlo y buscarle a un reemplazante.

El Rey Midas, de esta manera, deberá esforzarse al máximo para clasificar a Chivas a la Liguilla y hacer un digno papel. Mientras tanto, según reveló ESPN, Ricardo Peláez ya empezó a confeccionar una lista de candidatos para suplirlo. A continuación, un repaso de la misma.

Peláez tiene 5 nombres en mente para suplir a Vucetich (Imago 7)

Ignacio Ambriz - León

Ignacio Ambriz es uno de los mejores entrenadores del futbol mexicano, de eso no hay dudas. A pesar de que dirigió al América en el pasado, el trabajo que ha realizado y está realizando en León es impresionante. No sólo por el título que consiguió en el último campeonato, sino por la forma de conseguirlo. Su equipo es el que mejor juega en el país. Cabe resaltar que en junio finaliza su vínculo con la Fiera.

Nacho Ambriz, el mejor DT del momento (Imago 7)

Antonio Mohamed - Sin equipo

Otro ex-América en la lista. El Turco ha salido Campeón de Liga MX con 3 equipos diferentes, y en cada uno de ellos dejó una huella difícil de olvidar. El argentino es del gusto de Ricardo Peláez, quien intentó llevarlo a Cruz Azul cuando era directivo de ese club.

El Turco, 3 veces campeón de Liga MX (Imago 7)

Juan Carlos Osorio - Sin equipo

Ricardo Peláez es consciente del proyecto futbolístico que tiene Osorio a nivel club, a pesar de que los mexicanos no lo recuerden de la mejor manera por su paso en el Tri. El colombiano se encuentra sin trabajo desde su último ciclo en Atlético Nacional de Medellín.

Osorio dirigó al Tri en el Mundial 2018 (Imago 7)

Matías Almeyda - San Jose

El Pelado no podía faltar en esta lista. Es el más pedido por la afición del Deportivo Guadalajara, es del gusto de Peláez y tiene la intención de retornar a la institución. La cláusula de recisión que tiene con el San Jose Earthquakes de la MLS es la gran traba, por supuesto.

Matías Almeyda, ¿el DT ideal para Chivas? (Imago 7)

Marcelo Michel Leaño - Director de Futbol Institucional de Chivas

Leaño, a sus 33 años, se hizo cargo del primer equipo y lo dirigió de manera interina ante la salida de Luis Fernando Tena. Conoce a fondo al club y tiene una buena relación con Peláez y Amaury Vergara, alo que lo puede posicionar en un buen lugar a la hora de la elección definitiva.

Leaño conoce a fondo al club Guadalajara (Imago 7)