La salida de Vucetich abriría la puerta al sueño de Ricardo Peláez

Para el director deportivo de las Chivas de Guadalajara, Ricardo Peláez, la salida del técnico Víctor Manuel Vucetich podría suponer una vez más la posibilidad de cumplir uno de sus más gramdes anhelos sueños, pues de nueva cuenta hará lo que esté en sus manos para lograr que la dirigencia encabezada por Amaury Vergara logre la contratación del entrenador argentino Antonio Mohamed.

Desde hace algunos meses el nombre del “Turco” sonó fuerte para el Rebaño Sagrado, justo cuando el proyecto del Rey Midas estaba en uno de sus peores momentos, pero al final el barco se enderezó y lograron calificar al Repechaje, donde finalmente fueron derrotados por Pachuca, por ello se esperaba que en este Torneo Grita México Apertura 2021 la situación mejorara, pero no ha sido así, sobretodo después de la goleada que sufrieron contra León que encendió las alarmas.

En este sentido, nombres van y vienen, siendo el de Mohamed el favorito de Peláez, con quien coincidió en el América y lograron un título, a pesar de que se enemistaron y tuvieron un desencuentro, pero meses después, cuando el dirigente estaba en Cruz Azul resolvió sus problemas con el argentino y estuvo cerca de ficharlo como técnico cementero, no obstante, la cooperativa se inclinó por Robert Dante Siboldi y esto fue lo que provocó la salida de Peláez de La Máquina.

Por tal motivo, el director deportivo de Chivas tiene una “espinita” clavada con Antonio Mohamed, quien sigue sin dirigir y podría ser el sueño hecho realidad para el encargado del proyecto deportivo de Guadalajara que por el momento lo tiene mal parado frente al dueño Amaury Vergara, pues entre Luis Fernando Tena y el Rey Midas, sólo cuentan con un torneo calificando a la Liguilla y ambos con un porcentaje de efectividad con menos del 50%.

En marzo pasado se especuló que habría sido uno de los representantes de Mohamed quien lo ofreció a Chivas, pero todo quedó en simples rumores y al final se “casaron” con una ideología que no ha dado los resultados esperados, pues Chivas marcha con seis puntos producto de un triunfo, tres empates y dos derrotas, lo que no tiene convencido a nadie en el gremio rojiblanco y si no vencen a Necaxa el sábado, podría ser el adiós de “Vuce”.