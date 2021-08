Peláez lanza advertencia a Vucetich: No hay equipo, ya llegará el momento de ajustar

Ricardo Peláez, director deportivo de las Chivas de Guadalajara grabó un video donde tocó varios puntos explicando que está apenado por el rendimiento mostrado en lo que va del Torneo Grita México Apertura 2021 al no poder ganar en casa, además reconoció que la labor del técnico Víctor Manuel Vucetich no está alcanzando para obtener los resultados esperados, por lo que advirtió que se ajustará cuando llegue el momento de hacerlo.

En un mensaje que se publicó en las redes sociales del Rebaño Sagrado, Peláez Linares manifestó su vergüenza por el mal funcionamiento que tuvieron contra León y que desencadenó la segunda derrota como locales en tres partidos, pues en la Fecha 1 perdieron con San Luis 2-1 y ahora con León 3-0, no obstante, el funcionamiento colectivo es lo que no dejó contenta a la directiva.

Ante ello, el dirigente reconoció que cuentan con un buen plantel, con jugadores de capacidad comprobada, pero especificó que aún no son un “buen equipo”, con lo cual dejó toda la responsabilidad en el estratega Víctor Manuel Vucetich a quien le lanzó una indirecta mencionando que su trabajo no ha sido suficiente para cumplir con los objetivos establecidos al inicio de la campaña.

“Quise grabar este video para darles la cara. Soy el principal responsable de este proyecto y es justo y necesario aparecer que nosotros, al igual que ustedes estamos muy dolidos por este inicio de torneo. Sepan que hay un proyecto claro y definido que involucra diversas áreas que estamos tratando de consolidar. Hay muchas cosa por corregir en el primer equipo. Me genera mucha impotencia ver como no podemos ganar en casa, me molesta ver cómo no podemos ser constantes en el rendimiento, damos un partido bueno y dos malos, esto es increíble”.

“Estoy convencido que este plantel tiene mucha calidad o la calidad suficiente para hacer competitivo en el torneo. Ojo, estoy diciendo un buen plantel, no equipo, que es muy distintos. El cuerpo técnico está haciendo su parte pero es claro que no nos están alcanzando y yo estoy haciendo la mía que es analizar y evaluar. Ya llegará el momento de ajustar donde haya que ajustar. Es un momento complicado y vamos a salir de él, cueste lo que cueste. Quiero decirle a la afición de Chivas que aquí estoy para dar la cara”, fueron parte de las palabras de Ricardo Peláez, previo al duelo contra Monterrey el sábado 21 de agosto en el Estadio BBVA por la Fecha 6.