¿Se va de Chivas? Vucetich deja en manos de la directiva su continuidad

El estratega Víctor Manuel Vucetich habló sobre los abucheos que recibió por parte de los aficionados rojiblancos, quienes pidieron su salida durante el duelo donde las Chivas de Guadalajara fueron goleados 3-0 por León, además dejó en manos de la directiva su continuidad, asegurando que es la única que puede tomar una decisión al respecto, esto tras el partido correspondiente a la Jornada 5 del Torneo Grita México Apertura 2021 que se disputó en la cancha del Estadio Akron.

El estratega del Rebaño Sagrado compareció en conferencia de prensa, luego del escandaloso marcador de 3-0 en contra que se llevaron en el Gigante de Zapopan, donde el Rey Midas lamentó el mal funcionamiento de su equipo y más allá de los reclamos de los chivahermanos, manifestó que su trabajo lo deja en manos de la dirigencia comentada por Amaury Vergara.

“La reacción con la gente no me puedo meter, ellos pueden opinar lo que quieran, las decisiones como siempre estamos dispuestos con la directiva. Primero siento impotencia porque el equipo no está respondiendo y a consecuencia es la reacción de la gente. Ellos puede opinar lo que quieran, pero a mí me importa más el funcionamiento que no se dio en este partido, lo hemos hecho en otros juegos, los mismos jugadores se siente presionados por esta reacciones, incluso se han metido con algunos de ellos”, explicó Vucetich con una voz desencajada.

Chivas no tuvo reacción contra La Fiera

El timonel de Guadalajara reconoció que su equipo nunca pudo ponerse a la par de los esmeraldas, aún cuando en el inicio del encuentro tuvieron algunas llegadas de peligro en las que respondió muy bien el guardameta de los panzas verdes Rodolfo Cota, pero tras el gol, perdieron el control del partido, hasta en el tema anímico aceptó que se vieron inferiores en todo momento.

“Por desgracia hoy en el primer tiempo tuvimos varias opciones de gol, recibimos el gol y no tuvimos la reacción, es algo que nos afecta dede el punto de vista psicológico. Fue un partido muy malo tan simple como eso. Buscamos como siempre ser un equipo agresivo que pueda agradar a su gente, hoy utilizamos a la gente que venía de la selección, fuimos ofensivos. Cota tuvo una buena participación. Después nos descontrolamos, no tuvimos reacción, perdimos la confianza y esto nos trajo equivocaciones que a lo mejor nos han costado muchísimo”.