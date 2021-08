El mensaje contundente de Fernando Beltrán para Víctor Manuel Vucetich

Fernando Beltrán no presta atención a las versiones de que en algún momento podría salir de las Chivas de Guadalajara para lo que resta del Torneo Grita México Apertura 2021, ya que su intención es ganarse la confianza del estratega Víctor Manuel Vucetich para poder cumplir los sueños que le quedan pendientes en el club que le dio la oportunidad de saltar al profesionalismo.

Después de su paso por los Juegos Olímpicos de Tokio donde conquistó la medalla de bronce con la Selección Mexicana Sub-23, el “Nene” volvió al Rebaño Sagrado y el domingo pasado tuvo actividad con Santos Lagunadurante el segundo tiempo en el duelo por la Jornada 4, lo cual le da los argumentos para confiar en que recibirá más minutos respecto a los torneos anteriores bajo el mando del Rey Midas.

“Han sido meses complicados para mí. En algún momento perdí el enfoque por los pocos minutos que tenía en Chivas pero me enfoqué en trabajar y esperar la oportunidad del profe Jimmy. Estoy en el mejor club de México, no tengo duda, sé que aquí me pueden ayudar a cumplir todos mis sueños y mis metas. Nunca pensé tirar la toalla, en realidad siempre quiero ganarme mis cosas. Quería luchar día a día. Quería ganarme un lugar con mi equipo, ganarme la confianza del DT y me mentalicé mucho en eso. Mi representante me habló de todo ese tipo de cosas (posible salida) pero me dijo que me enfocara en Tokio. Estoy en el camino correcto, estoy muy agradecido con Chivas y quiero regresarle muchas alegrías si es que me lo permiten”, apuntó el mediocampista de Guadalajara en entrevista para Marca Claro.

A cumplir en Chivas, el objetivo del “Nene”

Luego del exitoso paso por los Juegos Olímpicos, Beltrán considera que la intención de los seleccionados es aprovechar la inercia del buen futbol que mostraron para que Chivas logre escalar hasta los primeros puestos de la campaña, ya que a nivel personal sueña con ver a los rojiblancos levantando algún título mientras esté en la institución.

“Llegamos con las ganas de conseguir un título de ganar algo acá porque es importante para nosotros. Yo después de esta medalla quiero conseguir más, quiero jugar más, quiero tener más cosas porque eso hacen los logros, después de conseguir algo quieres más. Al llegar al equipo hemos visto que han trabajado bien, se han esforzado, en estas primeras jornadas te dejan con esa sensación de tranquilidad. Estamos trabajando en lo que debemos que mejorar, hacemos lo que tenemos que hacer”, apuntó Beltrán.

“No imaginé estar en los Juegos Olímpicos”

“Jamás me imaginé ir a los Olímpicos por el torneo que había tenido, por los pocos minutos, porque me había perdido el Preolímpico. Lo único que hice fue enfocarme en trabajar estar bien físicamente y en esperar la oportunidad porque el que me da la oportunidad fue el profe Jimmy me llevó a Marbella y ahí demuestro que estaba bien. Yo dos meses antes no creía que fuera a los Olímpicos- En algún momento si perdí esa visión, no porque no pudiera alcanzarla, sino por los pocos minutos que jugué. Al final todas esas lagrimas ese dolor, valieron la pena, pude estar ahí nadie me va a quitar esa sensación, al final el convivir traer la medalla a casa, esa sensación nadie me la va a quitar”.

