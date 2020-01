Yayo de la Torre dio su once ideal para el estreno de Chivas 2020

Eduardo de la Torre, ex delantero de las Chivas de Guadalajara y actual panelista del programa La Última Palabra que transmite Fox Sports, ofreció su alineación ideal para enfrentar el sábado a FC Juárez en la primera jornada del Torneo Clausura 2020 de la Liga MX y que servirá de estreno para las denominadas Chivas 2020.

El ex atacante y uno de los goleadores históricos del Rebaño Sagrado explicó al panel su once inicial rojiblanco para recibir el sábado a los Bravos en el Estadio Akron, en el comienzo del campeonato nacional y también lo comparó con el plantel que tuvo Matías Almeyda, que salió campeón en aquel Clausura 2017.

El "Yayo" de la Torre señaló que "a mi se me hace que se está creando la expectativa como para 'eres campeón o fracasas' por el plantel que armaste, yo no creo en eso, creo que si cumplen con una buena temporada y califican en los primeros lugares darán un primer paso, para después ahí sí aspirar genuinamente a quedar campeón. Mientras no den ese primer paso, yo veo difícil que consigan el segundo". Argumentó al observar ambos equipos, que "para mi ese plantel (que ganó el Clausura 2017) ya está muy parecido y equilibrado con el de ahora, ya están a la par y podemos analizarlo uno por uno comparando posiciones y yo lo veo en todo, en su estructura y en su capacidad. Para mi este plantel superó expectativas".

De la Torre afirmó que en calidad ambos planteles están parejos

El ex goleador rojiblanco coincidió con el técnico Luis Fernando Tena y aseguró que "de los que iniciaron, el segundo tiempo, exactamente ese contra Necaxa. (Antonio) Rodríguez en la portería, (Jesús) Sánchez en la derecha y en la izquierda estuvo (Miguel) Ponce, (Hiram) Mier y (Gilberto) Sepúlveda. Sepúlveda va a ser el que le aporte los minutos de menor, se ve claro que lo va a hacer. Estuvo (Jesús) Molina y (Fernando) Beltrán (en contención) y estuvo (Eduardo) López ahí adelante. En punta, arrancó (Isaac) Brizuela, (José Juan) Macías y por el lado izquierdo Alexis (Vega). Yo solamente le cambiaría a (Cristian) Calderón por Ponce, (Víctor) Guzmán por López y no sé si (Uriel) Antuna por Brizuela, es lo único". Su once inicial para el sábado sería este:

"Yayo" colocó a Calderón por Ponce, Guzmán por López y Antuna por Brizuela