Cruz Azul vs. Chivas: El curioso duelo de técnicos argentinos debutantes lo analizaron

Fernando Gago, técnico de las Chivas de Guadalajara, enfrenta el sábado un curioso duelo de entrenadores argentinos debutantes. El exinternacional albiceleste, junto a su plantel rojiblanco, visita el mítico Estadio Azteca. En dónde se encontrará con Martín Anselmi en el banquillo de Cruz Azul. Ese particular enfrentamiento fue analizado por el periodismo tapatío.

Víctor González, conductor del programa A Nivel de Cancha que transmite Televisa Guadalajara, abrió el debate. El periodista refirió a la mesa que “los dos argentinos, los dos muy jóvenes. Uno jugó futbol, jugó una Copa del Mundo. El otro fue periodista, él dice: me he ganado el respeto. Primero, estando convencido de lo que quiero hacer y luego, se los transmito (a los jugadores)“.

Arturo Santillanes, analista televisivo, reconoció que “es muy interesante, porque tienen incluso el mismo tiempo dirigiendo: tres años. O sea, son técnicos muy jóvenes en edad (37-38 años) y en experiencia. Lo de Anselmi, cuatro títulos en Ecuador, no dirigió en Argentina y en el caso de Gago, pues también tuvo ahí un par de títulos locales con Racing. Pero son dos perfiles muy interesantes. Se está renovando la baraja del futbol mexicano y creo que es bueno“.

Pedro Antonio Flores, por su parte, alertó a la mesa que “son muy pocas las historias de un periodista -sobre todo argentino- que brinque a la cancha. Que este dirigiendo y que ahora, en un equipo como Cruz Azul, no solamente llegues. Sino que este haciendo bien las cosas con la Máquina. A mi me gusta la propuesta que tiene Cruz Azul con Anselmi, pero ahora vamos a ver, no. Va a ser un buen agarrón, a ver quién tiene más experiencia“.

Hasta Chivas analizó el duelo particular en el banquillo

Enrique Noriega, reconocido periodista institucional del club rojiblanco, firmó un profundo análisis de este enfrentamiento en el portal oficial de Chivas. El comunicador refirió que “tanto el Guadalajara como el Cruz Azul estrenaron director técnico este 2024 y ambos han dejado buenas sensaciones en sus respectivas aficiones. A propósito del enfrentamiento de la fecha 10 del Clausura 2024 entre el Rebaño y los Cementeros, te presentamos las estadísticas más relevante de ambos estrategas en lo que va del semestre“.

El también narrador de la cadena TUDN y Chivas TV prosiguió y advirtió que “los dos equipos viven un buen momento deportivo. Ya que los entrenadores le han logrado imprimir una propuesta agresiva a sus conjuntos desde el primer minuto. Por lo que el duelo de la Jornada 10 promete espectáculo puro“.

Los números de Fernando Gago al frente de Chivas

Noriega confirmó que “el entrenador de Chivas presume una efectividad del 63.6%. Ya que ha ganado 6, empatado 3 y perdido sólo 2 de 11 encuentros al frente del Rebaño Sagrado. De los cuales, 9 corresponden a Liga MX y 2 a Liga de Campeones de la Concacaf 2024“.

El Guadalajara ha anotado 19 goles bajo el mando del argentino; sólo ha recibido 12.

8 de las anotaciones rojiblancas han sido como visitante.

Chivas se encuentra en el octavo lugar general con 15 puntos a 4 del líder.

El Rebaño mantiene una inercia positiva, ya que ha ganado 6 de sus últimos 8 partidos.

Son 4 los debuts de Gago en Liga MX: Mateo Chávez, Armando González, Leonardo Sepúlveda y Gael García.

Guadalajara es la cuarta mejor defensa del CL24 con 10 goles recibidos.

Chivas es el cuarto mejor ataque del CL24 con 14 anotaciones.

El modelo de juego de Gago ha potenciado a todas sus piezas, por lo que Chivas tiene al líder de goleo del torneo. Se trata de Víctor Guzmán, que suma 6 anotaciones.

La cifras de Martín Anselmi al mando de Cruz Azul

Kike Noriega, promisorio narrador del futbol mexicano, afirmó que “el estratega registra nueve juegos oficiales en el banquillo de la Máquina, de los cuales ha ganado 6, perdido 2 y uno empatado“.

Los Cementeros han anotado 13 goles en lo que va del torneo, mientras que han recibido 6.

La Máquina es actualmente el líder de la tabla junto al Pachuca con 19 unidades, solo 4 más que el Rebaño Sagrado.

Al igual que el Guadalajara, Cruz Azul ha ganado 6 de sus últimos 8 duelos.

Anselmi ha debutado a 2 jóvenes de sus Fuerzas Básicas tras 9 fechas del CL24.

Los capitalinos son la segunda mejor zaga del torneo con 6 goles en contra.

Cruz Azul tiene menos goles anotados que el Rebaño, por lo que se ubica como la quinta ofensiva.