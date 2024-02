Un poco tarde vino a pedir disculpas Uriel Antuna a las Chivas de Guadalajara por el festejo excesivo de su gol, el sábado 22 de abril de 2023. 10 meses y siete días más tarde, el atacante se arrepintió de una celebración que le sirvió de nada en la voltereta rojiblanca 2-1 sobre Cruz Azul. Era un partido en el marco de la Jornada 16 del Torneo Clausura 2023 de la Liga MX. El lamento, que apareció bien tarde, se dio en plena conferencia previa al nuevo duelo con su exequipo este sábado en el Estadio Azteca.

El actual extremo de la Máquina vivió un ciclo tormentoso de dos años (2020-2022) en el Rebaño Sagrado. Esto, hasta que protagonizó un intercambio por Roberto Alvarado, que se confirmó el domingo 17 de abril de ese año. Cuando debutaron con sus nuevos clubes en la Jornada 14 del Clausura 2022. Duelo que curiosamente ganaron los tapatíos por la mínima diferencia en el Coloso de Santa Ursula. Su polémico festejó se produjo al año siguiente y ahora fue que hizo público su arrepentimiento.

Antuna, durante la conferencia de prensa de este jueves en La Noria, confesó su sentir y se retractó de aquel festejo a los 37 minutos. A pesar, que Víctor Guzmán (53′) y Ronaldo Cisneros (75′) sellaron la voltereta del Guadalajara, para ganar en el estadio Akron. El Brujo admitió ante los medios presentes que “eso no va a volver a pasar. Porque a final de cuentas creo que no fue un festejo adecuado para un exequipo“.

El actual delantero de la Máquina agregó que “creo que de esa manera, me equivoqué. Porque estuve allí ( en Guadalajara) y se merece un respeto, por lo que es la institución“. Admitió que, como reza aquel legendario meme: “¡no debí hacer eso!“, por lo que aseguró que “aquí, públicamente, eh (digo que) no va a volver a pasar y nada, pedir una disculpa, prácticamente. Entonces, todo mi respeto para Chivas y obviamente, que gane el mejor“.

El Brujo Antuna volvió a recular con Chivas

Uriel Antuna, desde la sala de conferencias de La Noria, continuó su reculada tras los ataques a Chivas de 2023. Reveló, ahora en Cruz Azul, que “le agarré un cariño al club, porque la afición me ha estado apoyando desde siempre. Me ha estado yendo mejor, tanto aquí como en la Selección y bueno, se le agarra un cariño cuando van bien las cosas. Independientemente de cuantas, como dije anteriormente, en Chivas no se me dieron bien las cosas y no quiere decir que haya sido un fracaso. Bueno, a final de cuentas es futbol, no se dieron las cosas por x o y razón y no queda más que seguir trabajando; cuando te va bien y cuando te va mal. Seguir trabajando y seguir creciendo“.

Palabras de arrepentimiento y lamento, que fueron replicadas de inmediato por la afición rojiblanca. El chiverío comparó su intervención con la actitud que tomó Alexis Vega tras su salida del redil, con un supuesto agradecimiento a la institución. En el caso de Antuna, los chivahermanos no olvidan ese festejo excesivo del Clausura 2023. Esto, a pesar que valió para muy poco, porque Chivas terminó por darle vuelta al marcador y quedarse con la victoria.

Uriel Antuna admitió que ahora sí está enfocado

El atacante de Cruz Azul reconoció que el repunte de su carrera en La Noria se debe que “me enfoqué un poquito más en lo que tenía que hacer ya. Un poquito más, creo que de madurez. Enfocándome un poquito más en lo que tenía que hacer fuera y dentro de la cancha. Cometí demasiados errores cuando estuve en Chivas, que ahorita los vengo corrigiendo. Creo que es eso, me di cuenta de lo que realmente era importante y me enfoqué en lo que tenía que hacer“.