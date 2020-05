El especial mandado que Matías Almeyda le encomendó a Rodolfo Pizarro tras lesión de Isaac Brizuela en el Clausura 2017 frente a Toluca

Rodolfo Pizarro, ex mediocampista de las Chivas de Guadalajara y actualmente jugador del Inter de Miami en la Major League Soccer (MLS), recordó cómo respondió a la encomienda que le extendió el técnico argentino Matías Almeyda en las semifinales de la Liguilla del Torneo Clausura 2017 de la Liga MX frente a Toluca y especialmente con Rubens Sambueza.

El argentino Sambueza había fracturado al volante Isaac "Cone" Brizuela, para dejarlo fuera de acción por varios meses, durante un partido entre el Rebaño Sagrado y los Diablos Rojos en la ronda eliminatoria de ese semestre de 2017, algo que no dejó contento al "Pelado" Almeyda y le encomendó una misión especial a Pizarro, quien reveló en una entrevista los detalles de semejante mandado.

Sambueza fue expulsado por la acción en que fractura a Brizuela en el Clausura 2017

Almeyda, cuando ambos equipos se enfrentaron en las semifinales, no dudó en pedirle a sus jugadores un favor para responder a la acción de su coterráneo y que Pizarro confesó en una platica con Zabalive en las redes sociales, que directamente constaba en golpear a Sambueza en venganza, porque había fracturado al "Cone" Brizuela.

BUSCARON COBRÁRSELA A SAMBUEZA ��#CentralFOX La revelación que hizo Rodolfo Pizarro sobre la semifinal del Clausura 2017 entre Chivas y Toluca tras la lesión de 'Cone' Brizuela pic.twitter.com/jKHzMwnIq1 — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) May 25, 2020

Pizarro reconoció que Sambueza es uno de los jugadores, "que me cae mal... enfrentarlo, pero a la vez es uno de los que me gusta cómo juega y su personalidad. Se hace odiar por los rivales. Se hace odiar por los rivales. Sambueza, para mí, es uno de los mejores jugadores que ha venido en los últimos 20 años. Para mí, es un jugadorazo. Es un gran jugador, ganador, que va a todas, pero te cae mal cuando te lo encuentras en la cancha... La verdad es que me caía mal". Y confesó su intento de venganza al señalar que "el Conejito (Brizuela) estuvo como seis meses fuera por una patada de Rubens, creo fue de mala leche. Nos dolió mucho, porque Isaac es un buen tipo y compañero de profesión. Cuando jugamos contra Toluca en las semifinales del torneo donde fuimos campeones, Matías nos dijo: vayan por Sambueza, péguenle, recuerden que él lesionó a Brizuela".

Chivas, que ganaría esa semifinal y jugaría la serie por el título que conquistaron sobre Tigres, quedó pendiente de visitar al club Querétaro en una próxima fecha (11) del Torneo de Clausura 2020 de la Liga MX, que ya no se celebrará tras la cancelación definitiva del campeonato por la alerta sanitaria actual en la nación, debido a la pandemia mundial por el coronavirus o Covid-19.

Chivas pide inhabilitación de Sambueza por terrible entrada sobre Brizuela, quien quedó fuera por todo el torneo --> https://t.co/syNOu8U1kW pic.twitter.com/8XhL7wOgT5 — AM Querétaro (@am_queretaro) March 7, 2017