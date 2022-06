La afición de Chivas continúa esperando la confirmación de por lo menos un refuerzo más de cara al Apertura 2022, en donde el deseo de los seguidores rojiblancos es el regreso de Orbelín Pineda al redil; sin embargo, el proceso será tardado y complicado, ya que no está en los deseos del jugador el volver a la Liga Mx todavía.

Según el reportero de ESPN, Jesús Bernal, la directiva del Guadalajara solamente había conversado con el agente del Maguito cuando Amaury Vergara declaró que querían repatriar al mediocampista, aunque en el plan del futbolista no está regresar todavía a México.

Pineda estaría esperando a que avance la ventana de transferencias en el mundo para tratar de colocarse en otro club del Viejo Continente que le permita continuar con su carrera en aquella parte del planeta, aunque en caso de que no se diera, Orbelín analizaría las opciones que se le presenten en México, donde estaría el Guadalajara, Toluca y posiblemente Tigres y Rayados.

Encuesta ¿Te gustaría el regreso de Orbelín Pineda a Chivas? ¿Te gustaría el regreso de Orbelín Pineda a Chivas? Totalmente, claro que sí No ya fue YA VOTARON 1907 PERSONAS

“El acercamiento por parte de la directiva de Chivas apenas había sido con el representante de Orbelín Pineda para hacerle la propuesta. Faltaba saber si le interesaba a él y al Celta. Tal parece que Orbelín no vendrá, tiene otras inquietudes, otras inquietudes. (…) Orbelín está esperando a ver si puede encontrar algo en Europa, ya que tiene claro que en el Celta no va a jugar. Alguna oferta de otro equipo que esté interesado en él y si no llega analizaría las que puedan venir de Liga Mx”, concluyó.

¿Qué sigue para Chivas?

Después de culminar la pretemporada en playa, el conjunto dirigido por Ricardo Cadena comenzará a tener ensayos futbolísticos para encontrar su mejor versión de cara al arranque del torneo, por lo que este lunes viajarán a Salt Lake City para comenzar con su gira por Estados Unidos donde se enfrentarán a Santos, Atlas y Juventus.

¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Rebaño Pasión te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!