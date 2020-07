El golpe bajo a la afición de Chivas con el calendario del Guard1anes 2020 y sus partidos por televisión abierta

La inmensa legión de aficionados de las Chivas de Guadalajara recibió la noche del domingo un golpe bajo tras el anuncio oficial del calendario de partidos para el próximo Torneo Apertura o también denominado Guard1anes 2020 de la Liga MX y por que el reaccionaron con molestia y decepción ante las reestricciones que tendrán casi todos sus encuentros.

El Rebaño Sagrado, que este lunes comenzó su sexta semana de pretemporada en las instalaciones de la ciudad deportiva de Verde Valle después de 82 días de trabajos individuales en casa por el aislamiento sanitario que provocó la pandemia del cororonavirus o Covid-19 en la república, conoció la noche del domingo a sus rivales para el próximo semestre y la publicación de los partidos que serán televisados causó indignación entre los chivahermanos.

Este es el calendario de los rojiblancos para el próximo torneo

La afición rojiblanca recibió un golpe bajo para el venidero Guard1anes 2020, que aunque usted no lo crea, fue diseñado para verse por televisión ante la actual pandemia del coronavirus o Covid-19 que afecta a la república y así lo adelantó "Barra Brava", columna especial deportiva del diario El Universal: "Desaparecen las Chivas de la televisión abierta".

La publicación de la sección deportiva, reconoció que "sí, el torneo Guardianes 2020, está realizado para verse por televisión. Pero en el caso del Guadalajara, a sus seguidores en Jalisco, no les dijeron que la mayoría sus duelos sería por televisión…, pero restringida y por un sistema prácticamente inexistente en el estado. De hecho, solamente dos de sus encuentros serán por televisión abierta".

Para la afición de Chivas es un duro doble golpe: no pueden ir a las tribunas por la pandemia y tampoco podrán ver en señal abierta la mayoría de partidos como local del Guard1anes 2020.

El Universal advirtió las limitaciones del nuevo sistema al señalar que "resulta que la cadena Izzi, que transmitirá en algunos juegos a las Chivas Rayadas en el siguiente torneo, tiene una cobertura limitada en la entidad de donde es originario uno de los equipos más populares del país. Apenas hay alcance en Zapopan, Tlajomulco de Zúñiga, Lagos de Moreno, Puerto Vallarta, y párenle de contar". Además reveló cuáles serán esos partidos que se podrán ver por señal abierta y refirió que "por televisión abierta (Azteca Deportes y TUDN) solamente se transmitirán los duelos de la Jornada 14 ante el Atlas (Clásico Tapatío) y de la Jornada 15 ante el Cruz Azul".

La nota del diario capitalino argumentó además que "Izzi tendrá en suma 7 encuentros, de los 9 que tendrá como local el Rebaño Sagrado: J1 vs León; J3 vs Puebla; J5 vs Atlético de San Luis; J7 vs Pachuca; J9 vs Querétaro; J12 vs Mazatlán y J-17 vs Monterrey. En total, la cadena transmitirá 17 partidos en exclusiva, incluyendo algunos de Atlas, Toluca y Tigres UANL. Pero seamos sinceros, lo que le interesa a la mayoría de los mexicanos es ver a las Chivas, al equipo del pueblo, que en su estado natal, en Jalisco mismo, será exclusivo de los que puedan pagar televisión por cable".

