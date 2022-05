Las buenas noticias continúan llegando a Chivas y todo apunta a que la escuadra de la Perla de Occidente contará con una nueva incorporación a la ofensiva de un jugador que inclusive ha brillado en la prensa internacional por sus cualidades y olfato goleador pese a tener apenas 19 años de edad.

Luis Fernando Puente es un centro delantero surgido de las fuerzas básicas del Guadalajara y que después de superar una dolorosa lesión de ligamentos de la rodilla hace casi año y medio, por fin ha podido regresar a la actividad en cancha y se espera que próximamente pueda integrarse de lleno a los trabajos con el resto del equipo, aunque seguramente lo hará con la Sub 20 o el Tapatío.

El artillero mexicano fue considerado en el 2020 por el diario británico The Guardian como uno de los 60 prospectos a seguir del futbol mundial debido a sus cualidades en el terreno de juego en donde destacaba por su olfato goleador, siendo considerado en el interior del club como una de sus joyas.

Desgraciadamente para Puente, las lesiones lo han ido alejando de las canchas, ya que en su debut en la Liga de Expansión, sufrió una ruptura de ligamento cruzado anterior, misma que lo ha mantenido fuera de las canchas durante más de año y medio, por lo que esperan que pueda reaparecer en el próximo Apertura 2022.

¿Cuáles son los números de Luis Fernando Puente con Chivas?

El atacante ha tenido un proceso de formación en el Guadalajara desde el 2016 cuando se integró a la Sub 13, escuadra con la que consiguió anotar 5 goles, en la Sub 15 marcó en 19 ocasiones, en la Sub 17 lo hizo 22 veces y en la Sub 20 conquistó 7 dianas, hasta el momento de su lesión. En pocas palabras, durante su proceso de formación ha anotado un total de 53 goles.

