Héctor Reynoso comparó a José Juan Macías con un histórico goleador

Héctor Reynoso sabe lo que es enfrentar a delanteros hábiles: a lo largo de sus 14 años de carrera, utilizó su portentoso cuerpo para marcar a grandes jugadores en el futbol mexicano. En base a su experiencia, el ex defensa se detuvo para opinar sobre José Juan Macías y lo comparó con un histórico goleador.

Sansón, que debutó el Chivas en el 2001 y no salió sino hasta 2013, aconsejó al joven delantero del Rebaño: "Si le dijera algo es que no menospreciara lo que es Chivas, que se despidiera campeón para que tuviera las puertas abiertas de este gran club. Que luche por sus sueños de ir a Europa. Pero que ahora se concentrara en ganar algo importante con el equipo y que después busque esa meta que tiene".

El ex futbolista de 39 años reconoció en declaraciones a Esto que las cualidades de JJ le hacen acordar a un atacante que enfrentó en los duelos ante Toluca. "Desde que lo vi, a quien se me hace similar, es a Cardozo. Su estilo de correr, las cualidades y hablar de Cardozo es hablar de un letal del área. Se me hace parecido hasta en el trote, la forma en que define", indicó.

Se esperan GRANDES cosas de Macías tanto en Chivas como en Selección mayor ��https://t.co/cJvbC14UXI — Esto en Línea (@estoenlinea) May 11, 2020

Además, lo comparó con otros dos ex Chivas, aunque finalmente se quedó con el paraguayo como su similar. "Bravo era un cazagol como Chícharo. No sé definirlos bien, estoy opinando como se me viene a la mente. Pero se me hace muy parecido a Cardozo", sentenció.

José Saturnino Cardozo antes de llegar como entrenador al Rebaño en 2018, se convirtió en el cuarto anotador histórico de la Liga MX con 249 goles en diez años con los Diablos Rojos. Por otro lado, a sus 20 años Macías lleva 30 tantos entre León y Guadalajara, en una carrera que ya lo tuvo tres veces con la Selección Mexicana.