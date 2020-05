Higuera asegura haber estado a punto de fichar a Chucky Lozano

Hirving "Chucky" Lozano es uno de los futbolistas mexicanos más cotizados en el futbol mundial, hoy en día pertenece al Napoli de la Serie A de Italia, pero en un momento llegó a estar muy cerca de sumarse al Rebaño Sagrado.

Desde muy joven ya se notaba que poseía un talento muy especial y es por ello que las Chivas pusieron en la mesa alrededor de $20 millones de dólares para poder hacerse con su ficha, reveló José Luis Higuera.

“Estuvimos cerca del ‘Chucky’ Lozano. Estuvimos muy cerca de convencer a Chucho (Martínez, presidente de Grupo Pachuca) de llevar al ‘Chucky’ Lozano”, expresó el exdirectivo de las Chivas en una conversación.

Lo que pudo ser ������



Chivas estuvo a punto de fichar a Hirving Lozano ������https://t.co/zKz8X8Ncwn — AS México (@ASMexico) May 16, 2020

Al final Lozano terminó convenciendo a los visores del futbol europeo de apostar por el y salió vendido al PSV Eindhoven del futbol holandés.

Higuera también explicó que la salida de Rodolfo Pizarro fue una decisión que tuvo que tomar por el bien financiero de la institución y que al sol de hoy no se arrepiente de su proceder en dicha negociación.

"Cuando estas convencido y comprometido, no es complicado. Era una decisión tomada, no le meto corazón a las decisiones. La decisión no sólo fue de dinero, era momento que que saliera, siguió su camino, nos dio lo que nos tenía que dar y punto”, concluyó