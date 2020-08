Jesús Molina destaca el profesionalismo deportivo que tiene José Juan Macías en las Chivas de Guadalajara

Chivas de Guadalajara es uno de los clubes más importante que tiene el futbol mexicano, en la que los jugadores siempre se destacan con la presencia de poder defender la playera rojiblanco dentro de su carrera deportiva, en la que hay muchos los que llevan una carrera destaca dentro del club.

Uno de los que de destaca como profesional en Chivas, es el nombre del delantero José Juan Macías quien toma los cuidados pertinentes y se entrena siempre pensando en mejor dentro de su profesionalismo. Así fue como aclaró Jesús Molina en la conferencia de prensa de este martes en Verde Valle.

“Creo que Macías es el jugador más profesional que me ha tocado ver, tiene una mentalidad diferente, que llega antes, que se prepara, que hace sus trabajos preventivos, se queda a hacer sus tiros a gol. Es un jugador diferente, que va a llegar a Europa, lo veo en su mentalidad y sus cualidades”.

Además, agregó que “Es muy frontal, cuando tiene que decir las cosas te las dice. Es un ganador y me entiendo mucho con él, no nos gusta perder. La frustración de perder a nadie le gusta, hasta en su casa tiene su gimnasio. No lo veo desenfocado, al contrario, quiere hacer bien las cosas aquí para llamar más la atención en Europa”.

�� Jesús Molina, como buen capitán de .@Chivas, confirmó que solicitó el reintegro de Uriel Antuna y Alexis Vega al Guadalajara ��https://t.co/OUZWHRTuCq — Rebaño Pasión (@RebanoPasion) August 25, 2020

Sin embargo, aclaró que, pese a que el delantero falló algunas oportunidades para acortar la diferencia en el marcador durante el encuentro con Toluca del pasado fin de semana, en la que respaldan al atacante y esperan que en los próximos encuentros pueda volver a darle anotaciones.

“A Macías le tocó fallar, pero ha habido ocasiones en que la mete al ángulo y vamos a abrazarlo. Ahora no tiene por qué ser la excepción. Lo más importante de un equipo es que seamos una familia, que nos respaldemos y seamos el uno por el otro. Me queda la tranquilidad de que hay hermandad y solidaridad”.