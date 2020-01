José Juan Macías aseguró que regresó a Chivas para ser campeón

Luego de su experiencia a préstamo en León, finalmente José Juan Macías regresó al Guadalajara y ya está enfocado por completo en trascender en su segunda etapa como jugador de Chivas.

"Al principio no me lo imaginaba. Siempre tuve una espinita porque no tuve minutos para demostrar en el club de mis amores, fue hasta el final cuando empecé a ver esa brecha de la posibilidad y dije a ver qué pasa. Al final fue lo que quise: regresar a Chivas. Vuelvo a casa, con mi familia, en mis raíces, con mi afición, créeme al principio no lo veía viable y ahora que se da estoy feliz", señaló JJ en entrevista con el periódico Récord.

A pesar de sus 20 años, el delantero tapatío conoce a la perfección lo que significa el Rebaño Sagrado y aspira a quedar campeón con el equipo de sus amores.

"Chivas en los últimos cinco torneos no ha calificado a Liguilla, todavía es más compromiso y eso me gusta, los retos, me gusta sentir la flama, sentirme vivo", afirmó.

"Yo sé que espero y quiero de mí, en eso no hay duda: estoy para dar goles, para ayudar al equipo, primero el equipo, voy a buscar el campeonato con Chivas y el campeonato de goleo queda en segundo término, pero lo que se espera de mí son goles. Hay expectativa de grandes cosas", sentenció.

���� ¡Aquí están los 3 goles del Rebaño y las mejores jugadas del amistoso vs. Tampico! ���� #Chivas2020 pic.twitter.com/RrgAoGQWYQ — CHIVAS (@Chivas) December 24, 2019